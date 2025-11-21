Борис Михайлов прокомментировал игру Овечкина

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости, Олег Богатов. Российский нападающий команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" россиянин Александр Овечкин смог преодолеть стартовую полосу неудач, регулярно забивает и ведет команду за собой, заявил РИА Новости двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов.
В ночь на пятницу "Кэпиталз" обыграли "Монреаль Канадиенс" со счетом 8:4 в матче регулярного чемпионата. Овечкин оформил хет-трик, который стал для него 33-м в карьере в лиге, и отдал одну результативную передачу. Россиянин достиг отметки в 1643 очка в карьере в чемпионатах НХЛ и обошел Джо Сакика, заняв чистое 10-е место в списке лучших бомбардиров лиги. На старте сезона форвард забросил две шайбы в 12 матчах, а сейчас на его счету 20 очков (10 шайб и 10 результативных передач) в 21 встрече.
"Александр Овечкин и раньше играл неплохо, но у любого хоккеиста бывает полоса неудач, когда шайба по разным причинам не идет в ворота. Считайте, что начало сезона у него было просто неудачным, а теперь все изменилось и он постоянно забивает. Хочу пожелать ему продолжать в таком же стиле и дальше. У меня нет никаких сомнений, что Александр по-прежнему является лидером команды. И это даже не обсуждается", - сказал Михайлов.
"Самое главное - чтобы Овечкин смог избежать серьезных травм", - отметил собеседник агентства.
Овечкину 40 лет. Сезон-2025/26 является для него 21-м в карьере в НХЛ и последним по действующему контракту с "Вашингтоном". Россиянин забросил 907 шайб и является рекордсменом регулярных чемпионатов НХЛ, он превзошел показатель канадца Уэйна Гретцки (894).
