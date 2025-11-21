Рейтинг@Mail.ru
Борис Михайлов прокомментировал игру Овечкина - РИА Новости Спорт, 21.11.2025
16:18 21.11.2025 (обновлено: 18:00 21.11.2025)
Борис Михайлов прокомментировал игру Овечкина
Борис Михайлов прокомментировал игру Овечкина
спорт, борис михайлов, джо сакик, уэйн гретцки, александр овечкин, вашингтон кэпиталз, национальная хоккейная лига (нхл)
Хоккей, Спорт, Борис Михайлов, Джо Сакик, Уэйн Гретцки, Александр Овечкин, Вашингтон Кэпиталз, Национальная хоккейная лига (НХЛ)
Борис Михайлов прокомментировал игру Овечкина

Михайлов: Овечкин преодолел полосу неудач и ведет команду за собой

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости, Олег Богатов. Российский нападающий команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" россиянин Александр Овечкин смог преодолеть стартовую полосу неудач, регулярно забивает и ведет команду за собой, заявил РИА Новости двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов.
В ночь на пятницу "Кэпиталз" обыграли "Монреаль Канадиенс" со счетом 8:4 в матче регулярного чемпионата. Овечкин оформил хет-трик, который стал для него 33-м в карьере в лиге, и отдал одну результативную передачу. Россиянин достиг отметки в 1643 очка в карьере в чемпионатах НХЛ и обошел Джо Сакика, заняв чистое 10-е место в списке лучших бомбардиров лиги. На старте сезона форвард забросил две шайбы в 12 матчах, а сейчас на его счету 20 очков (10 шайб и 10 результативных передач) в 21 встрече.
"Александр Овечкин и раньше играл неплохо, но у любого хоккеиста бывает полоса неудач, когда шайба по разным причинам не идет в ворота. Считайте, что начало сезона у него было просто неудачным, а теперь все изменилось и он постоянно забивает. Хочу пожелать ему продолжать в таком же стиле и дальше. У меня нет никаких сомнений, что Александр по-прежнему является лидером команды. И это даже не обсуждается", - сказал Михайлов.
"Самое главное - чтобы Овечкин смог избежать серьезных травм", - отметил собеседник агентства.
Овечкину 40 лет. Сезон-2025/26 является для него 21-м в карьере в НХЛ и последним по действующему контракту с "Вашингтоном". Россиянин забросил 907 шайб и является рекордсменом регулярных чемпионатов НХЛ, он превзошел показатель канадца Уэйна Гретцки (894).
