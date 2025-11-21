Рейтинг@Mail.ru
Овечкина признали первой звездой дня в НХЛ - РИА Новости Спорт, 21.11.2025
10:12 21.11.2025
Овечкина признали первой звездой дня в НХЛ
Овечкина признали первой звездой дня в НХЛ
Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин признан первой звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), сообщается на сайте организации. РИА Новости Спорт, 21.11.2025
/20251121/khokkey-2056508744.html
Овечкина признали первой звездой дня в НХЛ

Оформившего 33-й хет-трик в карьере Овечкина признали первой звездой дня в НХЛ

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин признан первой звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), сообщается на сайте организации.
В ночь на пятницу "Вашингтон" обыграл "Монреаль Канадиенс" со счетом 8:4. Овечкин оформил хет-трик, который стал для него 33-м в карьере в лиге, и отдал одну результативную передачу. Россиянин достиг отметки в 1643 очка в карьере в чемпионатах НХЛ и обошел Джо Сакика, заняв чистое десятое место в списке лучших бомбардиров лиги.
Второй звездой дня стал канадский нападающий "Колорадо Эвеланш" Натан Маккиннон, который забросил две шайбы и отдал голевой пас в домашнем матче против "Нью-Йорк Рейнджерс" (6:3).
Третьей звездой стал американский форвард Джек Айкел из "Вегас Голден Найтс". В его активе дубль и результативный пас в выездном матче против "Юты Маммот" (4:1).
Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
"Он снова в огне!" Америка пребывает в экстазе после хет-трика Овечкина
21 ноября, 09:35
 
ХоккейДжо СакикАлександр ОвечкинДжек АйкелВашингтон КэпиталзМонреаль КанадиенсКолорадо ЭвеланшНациональная хоккейная лига (НХЛ)
 
