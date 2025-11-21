https://ria.ru/20251121/ovechkin-2056518856.html
Овечкина признали первой звездой дня в НХЛ
Овечкина признали первой звездой дня в НХЛ - РИА Новости Спорт, 21.11.2025
Овечкина признали первой звездой дня в НХЛ
Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин признан первой звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), сообщается на сайте организации. РИА Новости Спорт, 21.11.2025
2025-11-21T10:12:00+03:00
хоккей
джо сакик
александр овечкин
джек айкел
вашингтон кэпиталз
монреаль канадиенс
колорадо эвеланш
национальная хоккейная лига (нхл)
Овечкина признали первой звездой дня в НХЛ
Оформившего 33-й хет-трик в карьере Овечкина признали первой звездой дня в НХЛ