Одноклубник Овечкина рассказал о впечатлениях от его игры

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Американский хоккеист "Вашингтон Кэпиталз" Итен Фрэнк заявил, что команда поражается способностям российского капитана клуба Александра Овечкина, отметив, что он не собирается "сбавлять обороты", несмотря на возраст.

"После всего, что он сделал, мы все еще поражаемся его способностям. Уверен, что он и не думает сбавлять обороты", - приводит слова Франка сайт НХЛ.