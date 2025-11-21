Рейтинг@Mail.ru
Одноклубник Овечкина рассказал о впечатлениях от его игры
Хоккей
Хоккей
 
08:30 21.11.2025 (обновлено: 08:45 21.11.2025)
Одноклубник Овечкина рассказал о впечатлениях от его игры
Одноклубник Овечкина рассказал о впечатлениях от его игры - РИА Новости Спорт, 21.11.2025
Одноклубник Овечкина рассказал о впечатлениях от его игры
Американский хоккеист "Вашингтон Кэпиталз" Итен Фрэнк заявил, что команда поражается способностям российского капитана клуба Александра Овечкина, отметив, что... РИА Новости Спорт, 21.11.2025
хоккей
спорт
джо сакик
александр овечкин
вашингтон кэпиталз
национальная хоккейная лига (нхл)
/20251121/khokkey-2056487855.html
Одноклубник Овечкина рассказал о впечатлениях от его игры

Фрэнк: в "Вашингтоне" поражаются способностям Овечкина, он не думает сбавлять

Хоккеист "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин
Хоккеист Вашингтон Кэпиталз Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
© Фото : nhl.com
Хоккеист "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин. Архивное фото
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Американский хоккеист "Вашингтон Кэпиталз" Итен Фрэнк заявил, что команда поражается способностям российского капитана клуба Александра Овечкина, отметив, что он не собирается "сбавлять обороты", несмотря на возраст.
В ночь на пятницу "Вашингтон" обыграл "Монреаль Канадиенс" со счетом 8:4 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Овечкин оформил хет-трик, который стал для него 33-м в карьере в лиге, и отдал одну результативную передачу. Россиянин достиг отметки в 1643 очка в карьере в чемпионатах НХЛ и обошел Джо Сакика, заняв чистое десятое место в списке лучших бомбардиров лиги.
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
21 ноября 2025 • начало в 03:00
Завершен
Монреаль
4 : 8
Вашингтон
15:47 • Брендан Галлахер
(Ноа Добсон, Иван Демидов)
27:53 • Джо Велено
(Майк Мэтесон, Брендан Галлахер)
35:04 • Ник Сузуки
(Александр Каррье, Захари Болдук)
45:37 • Майк Мэтесон
(Коул Кофилд, Лэйн Хатсон)
01:00 • Александр Овечкин
(Дилан Строум)
22:00 • Этен Франк
(Александр Овечкин, Дилан Строум)
23:38 • Этен Франк
(Алексей Протас, Хендрик Лапьер)
34:26 • Якоб Чичрун
(Джон Карлсон)
37:25 • Сонни Милано
(Этен Франк, Расмус Сандин)
56:03 • Александр Овечкин
(Дилан Строум)
57:56 • Александр Овечкин
(Джон Карлсон)
58:34 • Сонни Милано
(Этен Франк, Хендрик Лапьер)
Календарь Турнирная таблица История встреч
"После всего, что он сделал, мы все еще поражаемся его способностям. Уверен, что он и не думает сбавлять обороты", - приводит слова Франка сайт НХЛ.
40-летний россиянин является единоличным рекордсменом НХЛ по общему числу голов в регулярных чемпионатах лиги. Третья шайба Овечкина в матче с "Монреалем" стала для него 907-й в карьере. Предыдущий рекорд лиги принадлежал канадцу Уэйну Гретцки (894 шайбы в 1487 матчах).
Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
"Киллер!" Овечкин врезал канадцу, грохнул уйму рекордов и оформил хет-трик!
21 ноября, 06:35
 
