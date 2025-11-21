Саратовский губернатор инициировал отставку чиновника после слов Володина

САРАТОВ, 21 ноя - РИА Новости. Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин инициировал отставку главы Аткарского района Виктора Елина в связи с утратой доверия из-за конфликта интересов и других выявленных нарушений.
"Направил в собрание Аткарского района заявление с предложением об отправке в отставку в связи с утратой доверия главы муниципалитета Виктора Елина. По итогам проверки в соответствии с федеральным законом "О противодействии коррупции", проводившейся в отношении руководителя территории, выявлены многочисленные нарушения, связанные со сведениями о доходах, а также конфликт интересов", - написал Бусаргин в своем Telegram-канале.
Ранее Елина критиковал председатель Госдумы Вячеслав Володин во время одного из рабочих визитов в Саратовскую область. В понедельник в Telegram-канале "Володин Саратов", посвященном работе спикера Госдумы в регионе, была опубликована видеозапись его выступления в Саратове касательно затянувшейся на шесть лет реконструкции здания педагогического училища в Аткарске.
"Несмотря на то, что в 2019 году проект был подготовлен, до сегодняшнего дня реставрационные работы не завершены. Мы с Романом Викторовичем (Бусаргиным – ред.) заезжали, увидели, что там. Разговаривали достаточно прямо, открыто и где-то жестко с главой района, который является заказчиком по восстановлению объекта историко-культурного наследия в Аткарске. Что касается суммы, она выросла в разы. По сегодняшний день это пока лишь здание, которое требует огромных вложений, причем более 100 миллионов, а вложено туда уже, наверное, под 300 миллионов", - сообщил Володин.
Он назвал недопустимой ситуацию, где на восстановление фундамента и кровли потратили 200 миллионов рублей, но объект до сих пор не сдали.
"Вдумайтесь, 10 соток вокруг здания училища – на благоустройство этих 10 соток запланировано 15 миллионов. Это что же там за плитка? Сусальное золото, наверное. Так нельзя", - возмутился Володин.
Виктор Елин возглавляет Аткарский район с 2015 года по настоящее время.
