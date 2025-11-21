Рейтинг@Mail.ru
Саратовский губернатор инициировал отставку чиновника после слов Володина - РИА Новости, 21.11.2025
17:56 21.11.2025
Саратовский губернатор инициировал отставку чиновника после слов Володина
Саратовский губернатор инициировал отставку чиновника после слов Володина - РИА Новости, 21.11.2025
Саратовский губернатор инициировал отставку чиновника после слов Володина
Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин инициировал отставку главы Аткарского района Виктора Елина в связи с утратой доверия из-за конфликта интересов и... РИА Новости, 21.11.2025
2025-11-21T17:56:00+03:00
2025-11-21T17:56:00+03:00
общество
саратовская область
аткарский район
аткарск
вячеслав володин
роман бусаргин
госдума рф
саратовская область
аткарский район
аткарск
общество, саратовская область, аткарский район, аткарск, вячеслав володин, роман бусаргин, госдума рф
Общество, Саратовская область, Аткарский район, Аткарск, Вячеслав Володин, Роман Бусаргин, Госдума РФ
Саратовский губернатор инициировал отставку чиновника после слов Володина

Саратовский губернатор Бусаргин предложил уволить главу Аткарского района Елина

САРАТОВ, 21 ноя - РИА Новости. Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин инициировал отставку главы Аткарского района Виктора Елина в связи с утратой доверия из-за конфликта интересов и других выявленных нарушений.
"Направил в собрание Аткарского района заявление с предложением об отправке в отставку в связи с утратой доверия главы муниципалитета Виктора Елина. По итогам проверки в соответствии с федеральным законом "О противодействии коррупции", проводившейся в отношении руководителя территории, выявлены многочисленные нарушения, связанные со сведениями о доходах, а также конфликт интересов", - написал Бусаргин в своем Telegram-канале.
Ранее Елина критиковал председатель Госдумы Вячеслав Володин во время одного из рабочих визитов в Саратовскую область. В понедельник в Telegram-канале "Володин Саратов", посвященном работе спикера Госдумы в регионе, была опубликована видеозапись его выступления в Саратове касательно затянувшейся на шесть лет реконструкции здания педагогического училища в Аткарске.
"Несмотря на то, что в 2019 году проект был подготовлен, до сегодняшнего дня реставрационные работы не завершены. Мы с Романом Викторовичем (Бусаргиным – ред.) заезжали, увидели, что там. Разговаривали достаточно прямо, открыто и где-то жестко с главой района, который является заказчиком по восстановлению объекта историко-культурного наследия в Аткарске. Что касается суммы, она выросла в разы. По сегодняшний день это пока лишь здание, которое требует огромных вложений, причем более 100 миллионов, а вложено туда уже, наверное, под 300 миллионов", - сообщил Володин.
Он назвал недопустимой ситуацию, где на восстановление фундамента и кровли потратили 200 миллионов рублей, но объект до сих пор не сдали.
"Вдумайтесь, 10 соток вокруг здания училища – на благоустройство этих 10 соток запланировано 15 миллионов. Это что же там за плитка? Сусальное золото, наверное. Так нельзя", - возмутился Володин.
Виктор Елин возглавляет Аткарский район с 2015 года по настоящее время.
ОбществоСаратовская областьАткарский районАткарскВячеслав ВолодинРоман БусаргинГосдума РФ
 
 
