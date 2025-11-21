https://ria.ru/20251121/orban-2056519926.html
Орбан оценил вероятность вступления Украины в ЕС на фоне ситуации в Киеве
Орбан оценил вероятность вступления Украины в ЕС на фоне ситуации в Киеве
Орбан оценил вероятность вступления Украины в ЕС на фоне ситуации в Киеве
Внутренняя ситуация на Украине такова, что в обозримом будущем нельзя даже заводить речь о ее приеме в Евросоюз, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. РИА Новости, 21.11.2025
Орбан оценил вероятность вступления Украины в ЕС на фоне ситуации в Киеве
Орбан: из-за внутренней ситуации на Украине нельзя говорить о ее приеме в ЕС