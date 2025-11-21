Орбан оценил вероятность вступления Украины в ЕС на фоне ситуации в Киеве

БУДАПЕШТ, 21 ноя - РИА Новости. Внутренняя ситуация на Украине такова, что в обозримом будущем нельзя даже заводить речь о ее приеме в Евросоюз, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

По его словам, вступление Украины в ЕС исключено, потому что, если бы она была членом сообщества, весь ЕС "находился бы в войне с Россией".