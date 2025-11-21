В Омане рассказали об отношениях с Россией

МАСКАТ, 21 ноя - РИА Новости. Понимание необходимости диалога при решении международных проблем объединяет султанат Оман и Россию, заявил РИА Новости заместитель главы выборного законодательного органа султаната - Совета Шуры (Меджлис аш-Шура) Тахер аль-Джанейби.
В Совет Шуры входят 90 избираемых представителей от каждого вилайетта Омана, он дает рекомендации министрам относительно принимаемых решений, а также служит для связи между населением и органами власти.
Темрезов: КЧР и Оман будут развивать общие проекты
13 ноября, 18:36
"Совет активно принимает участие в различных парламентских союзах на региональном и международном уровнях... У России и Омана существует отличное взаимопонимание по многим вопросам относительно внешней политики, в частности, о необходимости укрепления международного диалога при решении проблем, поскольку только таким образом можно решить вопросы", - отметил собеседник агентства.
По словам аль-Джунайби, существует обмен законодательным опытом между Советом Шуры и Государственной Думой, их также объединяют некоторые общие решения на международных конференциях и форумах.
"Оман придерживается четкой политики, которая основывается на соблюдении баланса, нейтралитета и невмешательстве во внутренние дела других государств. Он также поддерживает глобальный диалог и протягивает руки всем, кто ищет возможности его установить, поскольку обладает твердым убеждением, что установление мира между государствами основывается на диалоге и поиске компромиссов", - добавил аль-Джунайби.
Шойгу передал султану Омана личное послание Путина
13 ноября, 10:32