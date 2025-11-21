Рейтинг@Mail.ru
В Омане рассказали об отношениях с Россией - РИА Новости, 21.11.2025
03:48 21.11.2025
В Омане рассказали об отношениях с Россией
В Омане рассказали об отношениях с Россией
Понимание необходимости диалога при решении международных проблем объединяет султанат Оман и Россию, заявил РИА Новости заместитель главы выборного... РИА Новости, 21.11.2025
в мире
оман
россия
оман
россия
2025
Новости
в мире, оман, россия
В мире, Оман, Россия
В Омане рассказали об отношениях с Россией

Аль-Джанейби: Оман и Россию объединяет понимание необходимости диалога

Вид на Королевский дворец Каср аль-Алм в Омане
Вид на Королевский дворец Каср аль-Алм в Омане. Архивное фото
МАСКАТ, 21 ноя - РИА Новости. Понимание необходимости диалога при решении международных проблем объединяет султанат Оман и Россию, заявил РИА Новости заместитель главы выборного законодательного органа султаната - Совета Шуры (Меджлис аш-Шура) Тахер аль-Джанейби.
В Совет Шуры входят 90 избираемых представителей от каждого вилайетта Омана, он дает рекомендации министрам относительно принимаемых решений, а также служит для связи между населением и органами власти.
"Совет активно принимает участие в различных парламентских союзах на региональном и международном уровнях... У России и Омана существует отличное взаимопонимание по многим вопросам относительно внешней политики, в частности, о необходимости укрепления международного диалога при решении проблем, поскольку только таким образом можно решить вопросы", - отметил собеседник агентства.
По словам аль-Джунайби, существует обмен законодательным опытом между Советом Шуры и Государственной Думой, их также объединяют некоторые общие решения на международных конференциях и форумах.
"Оман придерживается четкой политики, которая основывается на соблюдении баланса, нейтралитета и невмешательстве во внутренние дела других государств. Он также поддерживает глобальный диалог и протягивает руки всем, кто ищет возможности его установить, поскольку обладает твердым убеждением, что установление мира между государствами основывается на диалоге и поиске компромиссов", - добавил аль-Джунайби.
