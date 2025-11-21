В Омане рассказали об отношениях с Россией

По словам аль-Джунайби, существует обмен законодательным опытом между Советом Шуры и Государственной Думой, их также объединяют некоторые общие решения на международных конференциях и форумах.

"Оман придерживается четкой политики, которая основывается на соблюдении баланса, нейтралитета и невмешательстве во внутренние дела других государств. Он также поддерживает глобальный диалог и протягивает руки всем, кто ищет возможности его установить, поскольку обладает твердым убеждением, что установление мира между государствами основывается на диалоге и поиске компромиссов", - добавил аль-Джунайби.