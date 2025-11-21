Обстановка на Dubai Airshow после крушения истребителя спокойная

Пожарные на месте крушения истребителя Tejas на авиасалоне в Дубае. Архивное фото

© AP Photo / Dubai Media Office Пожарные на месте крушения истребителя Tejas на авиасалоне в Дубае

ДУБАЙ, 21 ноя - РИА Новости. Обстановка на Dubai Airshow 2025 после крушения индийского истребителя спокойная, зрители вернулись, чтобы посмотреть на возобновившиеся демонстрационные полеты, передает корреспондент РИА Новости.

Программа полетов была приостановлена примерно на один час после того, как истребитель Tejas индийских ВВС разбился в ходе демонстрационного полета в последний день авиационной выставки Dubai Airshow. Публику попросили очистить летное поле и вернуться в помещения выставки, однако впоследствии разрешили вернуться.

Ранее пресс-служба правительства Дубая и министерство обороны ОАЭ подтвердили, что истребитель Tejas индийских ВВС разбился в ходе демонстрационного полета в последний день авиационной выставки Dubai Airshow, пилот самолета погиб.