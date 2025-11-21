Рейтинг@Mail.ru
Обстановка на Dubai Airshow после крушения истребителя спокойная
15:46 21.11.2025
Обстановка на Dubai Airshow после крушения истребителя спокойная
Обстановка на Dubai Airshow 2025 после крушения индийского истребителя спокойная, зрители вернулись, чтобы посмотреть на возобновившиеся демонстрационные... РИА Новости, 21.11.2025
дубай
оаэ
дубай
оаэ
Новости
ru-RU
дубай, оаэ
Дубай, ОАЭ
Обстановка на Dubai Airshow после крушения истребителя спокойная

Обстановка на Dubai Airshow после крушения истребителя Tejas спокойная

ДУБАЙ, 21 ноя - РИА Новости. Обстановка на Dubai Airshow 2025 после крушения индийского истребителя спокойная, зрители вернулись, чтобы посмотреть на возобновившиеся демонстрационные полеты, передает корреспондент РИА Новости.
Программа полетов была приостановлена примерно на один час после того, как истребитель Tejas индийских ВВС разбился в ходе демонстрационного полета в последний день авиационной выставки Dubai Airshow. Публику попросили очистить летное поле и вернуться в помещения выставки, однако впоследствии разрешили вернуться.
Ранее пресс-служба правительства Дубая и министерство обороны ОАЭ подтвердили, что истребитель Tejas индийских ВВС разбился в ходе демонстрационного полета в последний день авиационной выставки Dubai Airshow, пилот самолета погиб.
Истребитель упал в безлюдном месте рядом с местом проведения выставки, сообщений и жертвах и разрушениях не поступало. По сообщению властей, пожарные и спасатели оперативно отреагировали на инцидент и потушили возгорание.
ДубайОАЭ
 
 
