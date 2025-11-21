Рейтинг@Mail.ru
В РАН объяснили, почему СССР настаивал на Нюрнбергском процессе
06:12 21.11.2025 (обновлено: 06:22 21.11.2025)
В РАН объяснили, почему СССР настаивал на Нюрнбергском процессе
В РАН объяснили, почему СССР настаивал на Нюрнбергском процессе
общество
2025
В РАН объяснили, почему СССР настаивал на Нюрнбергском процессе

Одно из заседаний Международного военного трибунала
Одно из заседаний Международного военного трибунала. Архивное фото
МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. СССР настаивал на проведении Нюрнбергского процесса, так как ставил своей целью публичное осуждение нацизма и обоснование будущих репараций, поделился мнением с РИА Новости в 80-ю годовщину Нюрнбергского процесса старший научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН и Музея обороны и блокады Ленинграда Дмитрий Асташкин.
"Что касается вопроса, почему СССР так настаивал на процессе, в то время как союзники склонялись к простой казни, то у Советского Союза были глубокие практические и идеологические причины. Для страны, потерявшей миллионы граждан и лежавшей в руинах, процесс был не просто актом возмездия. Он был необходим для юридического обоснования огромных репараций, особенно в форме труда немецких военнопленных, которые были нужны для восстановления экономики", - сказал Асташкин. Американский обвинитель Роберт Джексон, в свою очередь, яростно выступал против этого, называя это рабским трудом.
Добавляется, что, помимо этого, Сталин понимал пропагандистскую ценность большого суда.
"Публичный процесс, освещаемый по всему миру, должен был продемонстрировать всему миру и советскому народу масштаб перенесенных страданий и торжество справедливости. Казнь без суда выглядела бы как простая расправа, а процесс позволял разоблачить саму идеологию нацизма и не дать ей возродиться в будущем", - отметил эксперт.
Отмечается, что, кроме того, СССР был заинтересован в том, чтобы на процессе продемонстрировать свою решающую роль в победе.
В то же время противоречия между СССР и союзниками касались не только вопроса, нужен ли такой процесс вообще.
"Во время самого процесса эти противоречия только усугубились. Защита умело играла на них, постоянно ставя под сомнение легитимность трибунала, называя его "судом победителей" и пытаясь вывести на свет темные страницы советского прошлого, такие как пакт Молотова-Риббентропа или Катынский расстрел. Западные судьи, чтобы подчеркнуть беспристрастность, часто допускали такие выпады, что ставило советскую делегацию в крайне неудобное положение", - рассказал историк.
В четверг исполнилось 80 лет с момента начала Нюрнбергского процесса над главными военными преступниками Германии. Международный военный трибунал в Нюрнберге был учрежден по инициативе СССР, США, Великобритании и Франции для того, чтобы расследовать преступления руководства нацистской Германии. После почти годового разбирательства суд вынес 12 смертных приговоров, а также признал преступными организациями СД, гестапо, Национал-социалистическую немецкую партию (НСДАП) и СС.
