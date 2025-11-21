https://ria.ru/20251121/nurmagomedy-2056543485.html
Хабиб Нурмагомедов пригласил Дурова на совместную тренировку
Хабиб Нурмагомедов пригласил Дурова на совместную тренировку
Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов пригласил основателя мессенджера Telegram Павла Дурова на совместную тренировку. РИА Новости Спорт, 21.11.2025
2025-11-21T11:43:00+03:00
2025-11-21T11:43:00+03:00
2025-11-21T11:47:00+03:00
абу-даби
россия
павел дуров
хабиб нурмагомедов
икрам алискеров
ufc
telegram
абу-даби
россия
