Хабиб Нурмагомедов пригласил Дурова на совместную тренировку - РИА Новости Спорт, 21.11.2025
11:43 21.11.2025 (обновлено: 11:47 21.11.2025)
https://ria.ru/20251121/nurmagomedy-2056543485.html
Хабиб Нурмагомедов пригласил Дурова на совместную тренировку
Хабиб Нурмагомедов пригласил Дурова на совместную тренировку
абу-даби, россия, павел дуров, хабиб нурмагомедов, икрам алискеров, ufc, telegram
Абу-Даби, Россия, Павел Дуров, Хабиб Нурмагомедов, Икрам Алискеров, UFC, Telegram
© Соцсети бойца ММАХабиб Нурмагомедов
© Соцсети бойца ММА
Хабиб Нурмагомедов. Архивное фото
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов пригласил основателя мессенджера Telegram Павла Дурова на совместную тренировку.
"Брат, я часто вижу тебя в зале. Думаю, тебе пора прийти и поработать с братвой", - написал Нурмагомедов в соцсети Х.
"Отправь геолокацию, брат", - ответил Дуров.
В конце октября Дуров стал гостем на прошедшем в Абу-Даби 321-м номерном турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Он сфотографировался с Хабибом Нурмагомедовым, который в тот вечер секундировал Икраму Алискерову и Умару Нурмагомедову.
Ранее Дуров также сделал совместную фотографию с другим бывшим обладателем пояса UFC из России - Петром Яном.
Усман Нурмагомедов - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
PFL анонсировал бой Усмана Нурмагомедова
20 ноября, 16:46
 
Абу-ДабиРоссияПавел ДуровХабиб НурмагомедовИкрам АлискеровUFCTelegram
 
