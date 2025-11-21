Рейтинг@Mail.ru
Отделение по адаптивному спорту откроется в станице Раевской Новороссийска - РИА Новости, 21.11.2025
09:51 21.11.2025
https://ria.ru/20251121/novorossiysk-2056515307.html
Отделение по адаптивному спорту откроется в станице Раевской Новороссийска
Отделение по адаптивному спорту откроется в станице Раевской Новороссийска - РИА Новости, 21.11.2025
Отделение по адаптивному спорту откроется в станице Раевской Новороссийска
В следующем году в станице Раевской планируется открытие первого отделения в сельской местности по адаптивному спорту, сообщил глава Новороссийска Андрей... РИА Новости, 21.11.2025
2025-11-21T09:51:00+03:00
2025-11-21T09:51:00+03:00
андрей кравченко (государственный служащий)
новороссийск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/15/1984966156_0:218:719:622_1920x0_80_0_0_e0f06ceaba65da992b5ad3368d76c00f.jpg
https://ria.ru/20251112/marshrut-2054447703.html
новороссийск
андрей кравченко (государственный служащий), новороссийск
Андрей Кравченко (государственный служащий), Новороссийск
Отделение по адаптивному спорту откроется в станице Раевской Новороссийска

Отделение по адаптивному спорту появится в станице Раевской Новороссийска

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. В следующем году в станице Раевской планируется открытие первого отделения в сельской местности по адаптивному спорту, сообщил глава Новороссийска Андрей Кравченко.
Заявление было сделано на местном заседании Совета по физической культуре и спорту, которое прошло в четверг.
Участники заседания – руководители профильных структурных подразделений администрации города, спортивных организаций, депутаты и представители общественности – одним из первых вопросов обсудили перспективы развития адаптивного спорта в Новороссийске. Особое внимание было уделено повышению доступности и эффективности занятий физической культурой и спортом для людей с ограниченными возможностями здоровья. Также были отмечены достигнутые в этом году успехи и поставлены новые цели на будущее.
"Порядка 6 тысяч новороссийцев с ограниченными возможностями здоровья занимаются спортом. Несмотря ни на какие препятствия, они демонстрируют впечатляющие результаты, становятся чемпионами и победителями на различных соревнованиях. Поддержку на этом пути им оказывают общественные организации города-героя и спортивные школы. Продолжаем развивать работу наших учреждений: в следующем году в станице Раевской планируется открытие первого отделения в сельской местности по адаптивному спорту", - сообщил Кравченко, его слова привели в пресс-службе администрации города.
Одним из приоритетных направлений в спортивной сфере города была обозначена адаптация ветеранов СВО. Глава Новороссийска поручил активизировать масштабную работу по привлечению к систематическим занятиям участников специальной военной операции и членов их семей.
Согласно повестке заседания, был рассмотрен и вопрос дальнейшего развития главного городского футбольного клуба. Было отмечено, что "Черноморец" играет значимую роль в спортивной жизни Новороссийска, и руководству клуба предстоит решить ряд важных задач, в первую очередь – сохранение команды в Первом дивизионе.
"Для непрерывного развития основной команды необходимо создать сильный резерв. Важным этапом на этом пути стала молодежная команда, сформированная в начале этого года. Сегодня именно она служит трамплином для перехода в команду мастеров. В 2026 году планируем ее сохранить, сделав акцент на местных молодых воспитанниках. Уже видим первые результаты: на недавно прошедшем матче 19 тура Первой лиги "Черноморец" – "Волга" в составе нашей команды дебютировал воспитанник новороссийского футбола Тимур Аликберов", - отметил Кравченко.
Завершилось заседание награждением лучших энтузиастов спортивного движения Новороссийска. Юным спортсменам, которые успешно прославляют город-герой на спортивной арене и регулярно показывают выдающиеся результаты, вручили почетные грамоты.
Заголовок открываемого материала