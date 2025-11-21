Рейтинг@Mail.ru
В Норвегии сравнили с боем за чемпионство будущую дуэль Клебо и Большунова
21.11.2025
Лыжные гонки
 
18:45 21.11.2025 (обновлено: 19:29 21.11.2025)
В Норвегии сравнили с боем за чемпионство будущую дуэль Клебо и Большунова
В Норвегии сравнили с боем за чемпионство будущую дуэль Клебо и Большунова
Интерес к противостоянию олимпийских чемпионов по лыжным гонкам Йоханнеса Клебо и Александра Большунова вырос после отстранения российских спортсменов, заявил... РИА Новости Спорт, 21.11.2025
александр большунов
йоханнес хёсфлот клебо
международная федерация лыжного спорта (fis)
федерация лыжных гонок россии (флгр)
лыжные виды спорта
спорт
лыжные гонки
Александр Большунов, Йоханнес Хёсфлот Клебо, Международная федерация лыжного спорта (FIS), Федерация лыжных гонок России (ФЛГР), Лыжные виды спорта, Спорт, Лыжные гонки
В Норвегии сравнили с боем за чемпионство будущую дуэль Клебо и Большунова

Сальтведт сравнил будущую дуэль Клебо и Большунова с боем за пояс в тяжелом весе

© Фото : Getty Images / Federico Modica / NordicFocus, РИА НовостиАлександр Большунов и Йоханнес Клебо
Александр Большунов и Йоханнес Клебо - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
© Фото : Getty Images / Federico Modica / NordicFocus, РИА Новости
Александр Большунов и Йоханнес Клебо. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 ноя - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Интерес к противостоянию олимпийских чемпионов по лыжным гонкам Йоханнеса Клебо и Александра Большунова вырос после отстранения российских спортсменов, заявил РИА Новости обозреватель норвежского телеканала NRK Ян Петтер Сальтведт.
Ранее пятикратный олимпийский чемпион норвежец Клебо заявил, что планирует продолжать карьеру до зимних Олимпийских игр 2030 года во Французских Альпах.
Лыжные гонки. Чемпионат России. Мужчины. Индивидуальная гонка - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
В Госдуме оценили перспективы Большунова до Олимпиады-2030
21 ноября, 18:12
"Нам всем очень любопытно, какой уровень сумел сохранить столь уникальный спортсмен, как Большунов, за время отсутствия на мировой арене. Малейшая потеря мотивации может сильно сказаться на его возможности выступать на прежнем уровне. И есть естественный страх, что разочарование из-за предстоящей Олимпиады может повлиять на его долгосрочную форму. Но мы искренне надеемся увидеть лучшую версию Большунова в ближайшем будущем", - сказал Сальтведт.
"Интерес к этому противостоянию сейчас даже выше, чем раньше. Это было бы как бой за звание чемпиона мира в тяжелом весе. Хотя в Норвегии существует консенсус по поводу санкций, все скучают по российским лыжникам. Весь спорт страдает, и будущее без российской конкуренции выглядит довольно мрачно", - отметил собеседник агентства.
По его словам, Клебо остается настолько мотивированным и сфокусированным, что легко сможет удерживать свой уровень до 2030 года. "Поэтому многое зависит от России - от окончания санкций и возвращения спортсменов на международные старты, чтобы обеспечить настоящую конкуренцию. Также есть четкое ощущение, что будущее Клебо скорее в длинных дистанциях, чем в спринте, где он доминировал много лет. И для соперничества с Большуновым это даже лучше", - добавил Сальтведт.
Александр Большунов - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
"Один из величайших": в Норвегии обеспокоены возможным уходом Большунова
26 октября, 13:25
 
Лыжные гонки
Александр Большунов
Йоханнес Хёсфлот Клебо
Международная федерация лыжного спорта (FIS)
Федерация лыжных гонок России (ФЛГР)
Лыжные виды спорта
Спорт
 
