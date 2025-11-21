Рейтинг@Mail.ru
В Норвегии назвали ошибкой отказ МОК в аккредитации РИА Новости - РИА Новости Спорт, 22.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:31 21.11.2025 (обновлено: 01:45 22.11.2025)
https://ria.ru/20251121/norvegija-2056680331.html
В Норвегии назвали ошибкой отказ МОК в аккредитации РИА Новости
В Норвегии назвали ошибкой отказ МОК в аккредитации РИА Новости - РИА Новости Спорт, 22.11.2025
В Норвегии назвали ошибкой отказ МОК в аккредитации РИА Новости
Международный олимпийский комитет (МОК) должен прилагать еще больше усилий, чтобы быть открытым и инклюзивным в отношении своих Игр, поэтому отказ в... РИА Новости Спорт, 22.11.2025
2025-11-21T18:31:00+03:00
2025-11-22T01:45:00+03:00
международный олимпийский комитет (мок)
зимние олимпийские игры 2026
спорт
вокруг спорта
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151029/48/1510294818_0:40:3072:1768_1920x0_80_0_0_3a917367e87b48480cec62bc95299337.jpg
/20251115/sport-2055173739.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151029/48/1510294818_123:0:2854:2048_1920x0_80_0_0_15545712d4989e868093e038f8427cef.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
международный олимпийский комитет (мок), зимние олимпийские игры 2026, спорт, вокруг спорта
Международный олимпийский комитет (МОК), Зимние Олимпийские игры 2026, Спорт, Вокруг спорта
В Норвегии назвали ошибкой отказ МОК в аккредитации РИА Новости

Сальтведт: МОК совершил ошибку, отказав в аккредитации РИА Новости на Олимпиаду

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкОлимпийский символ на здании штаб-квартиры Международного олимпийского комитета в Лозанне
Олимпийский символ на здании штаб-квартиры Международного олимпийского комитета в Лозанне - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Олимпийский символ на здании штаб-квартиры Международного олимпийского комитета в Лозанне. Архивное фото
Читать в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 ноя - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Международный олимпийский комитет (МОК) должен прилагать еще больше усилий, чтобы быть открытым и инклюзивным в отношении своих Игр, поэтому отказ в аккредитации РИА Новости - ошибка, заявил РИА Новости обозреватель норвежского телеканала NRK Ян Петтер Сальтведт.
Недавно стало известно, что Международный олимпийский комитет отказал в аккредитации корреспондентам РИА Новости на зимние Олимпийские игры 2026 года в Италии. В качестве объяснения МОК информировал, что якобы уже распределил "некоторое количество" пресс-аккредитаций среди российских организаций в сфере СМИ, и он не может выделить больше.
«
"Моя первая реакция была, что это совсем неправильно. И я до сих пор так считаю. В текущей геополитической ситуации МОК должен прилагать еще больше усилий, чтобы быть открытым и инклюзивным в отношении своих Игр. Ограничение целых российских медиа - это шаг совершенно в неверном направлении и очень трудный для понимания", - сказал Сальтведт.
Он рассказал, что проверил ситуацию с норвежскими СМИ для сравнения. "У нас тоже есть лимит на количество аккредитаций, но Норвежская ассоциация спортивной прессы постаралась предоставить доступ всем релевантным медиакомпаниям - пусть в разном объеме, но доступ получили все", - отметил Сальтведт.
«
"В случае с российскими медиа, я считаю, что сейчас важнее, чем когда-либо, обеспечить доступ к Играм и спортсменам. Если мы хотим сохранить доверие к информационному потоку в будущем, важно, чтобы взаимодействия было как можно больше. Поэтому я вижу в этом очень печальную новость и для освещения предстоящей Олимпиады, и для будущего Олимпийских игр в целом", - заключил журналист.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
Захарова прокомментировала отказ МОК в аккредитации РИА Новости
15 ноября, 14:43
 
Международный олимпийский комитет (МОК)Зимние Олимпийские игры 2026СпортВокруг спорта
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Перерыв
    Металлург Мг
    Авангард
    0
    2
  • Хоккей
    Перерыв
    Салават Юлаев
    Барыс
    1
    2
  • Футбол
    27.11 18:00
    КАМАЗ
    Крылья Советов
  • Хоккей
    27.11 19:30
    Спартак Москва
    Автомобилист
  • Хоккей
    27.11 19:30
    ЦСКА
    Лада
  • Футбол
    27.11 20:30
    Динамо Москва
    Зенит
  • Футбол
    27.11 20:45
    Порту
    Ницца
  • Футбол
    27.11 20:45
    Астон Вилла
    Янг Бойз
  • Футбол
    27.11 20:45
    Рома
    Мидтъюлланн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Фейенорд
    Селтик
  • Футбол
    27.11 20:45
    ПАОК
    Бранн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Лилль
    Динамо Загреб
  • Футбол
    27.11 23:00
    Црвена Звезда
    ФКСБ
  • Футбол
    27.11 23:00
    Болонья
    Зальцбург
  • Футбол
    27.11 23:00
    Фиорентина
    АЕК Афины
  • Футбол
    27.11 23:00
    Страсбур
    Кристал Пэлас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала