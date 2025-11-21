https://ria.ru/20251121/norvegija-2056680331.html
В Норвегии назвали ошибкой отказ МОК в аккредитации РИА Новости
В Норвегии назвали ошибкой отказ МОК в аккредитации РИА Новости
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 ноя - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Международный олимпийский комитет (МОК) должен прилагать еще больше усилий, чтобы быть открытым и инклюзивным в отношении своих Игр, поэтому отказ в аккредитации РИА Новости - ошибка, заявил РИА Новости обозреватель норвежского телеканала NRK Ян Петтер Сальтведт.
Недавно стало известно, что Международный олимпийский комитет отказал в аккредитации корреспондентам РИА Новости на зимние Олимпийские игры 2026 года в Италии
. В качестве объяснения МОК
информировал, что якобы уже распределил "некоторое количество" пресс-аккредитаций среди российских организаций в сфере СМИ, и он не может выделить больше.
«
"Моя первая реакция была, что это совсем неправильно. И я до сих пор так считаю. В текущей геополитической ситуации МОК должен прилагать еще больше усилий, чтобы быть открытым и инклюзивным в отношении своих Игр. Ограничение целых российских медиа - это шаг совершенно в неверном направлении и очень трудный для понимания", - сказал Сальтведт.
Он рассказал, что проверил ситуацию с норвежскими СМИ для сравнения. "У нас тоже есть лимит на количество аккредитаций, но Норвежская ассоциация спортивной прессы постаралась предоставить доступ всем релевантным медиакомпаниям - пусть в разном объеме, но доступ получили все", - отметил Сальтведт.
«
"В случае с российскими медиа, я считаю, что сейчас важнее, чем когда-либо, обеспечить доступ к Играм и спортсменам. Если мы хотим сохранить доверие к информационному потоку в будущем, важно, чтобы взаимодействия было как можно больше. Поэтому я вижу в этом очень печальную новость и для освещения предстоящей Олимпиады, и для будущего Олимпийских игр в целом", - заключил журналист.