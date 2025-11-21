Рейтинг@Mail.ru
Россия не воюет с украинскими гражданами, заявил Небензя - РИА Новости, 21.11.2025
Специальная военная операция на Украине
 
01:17 21.11.2025
Россия не воюет с украинскими гражданами, заявил Небензя
Россия не воюет с украинскими гражданами, заявил Небензя
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкВасилий Небензя
Василий Небензя. Архивное фото
ООН, 21 ноя - РИА Новости. РФ не воюет с украинскими гражданами, вооруженные силы страны бьют только по военным объектам Украины и обеспечивающей их транспортно-энергетической инфраструктуре, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.
"Мы не воюем с украинскими гражданами. Наши вооруженные силы действуют предельно ответственно, нанося высокоточные удары исключительно по военным объектам и обеспечивающей их транспортно-энергетической инфраструктуре Украины", - сказал российский дипломат в ходе заседания Совбеза ООН.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
ВСУ используют мирных жителей в качестве живого щита, заявил Небензя
