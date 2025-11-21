Россия не воюет с украинскими гражданами, заявил Небензя

ООН, 21 ноя - РИА Новости. РФ не воюет с украинскими гражданами, вооруженные силы страны бьют только по военным объектам Украины и обеспечивающей их транспортно-энергетической инфраструктуре, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.