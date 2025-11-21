Рейтинг@Mail.ru
Огромные потери в ВСУ подтверждаются при обменах, заявил Небензя - РИА Новости, 21.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:23 21.11.2025
https://ria.ru/20251121/nebenzja-2056468419.html
Огромные потери в ВСУ подтверждаются при обменах, заявил Небензя
Огромные потери в ВСУ подтверждаются при обменах, заявил Небензя - РИА Новости, 21.11.2025
Огромные потери в ВСУ подтверждаются при обменах, заявил Небензя
Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что огромные потери среди ВСУ подтверждаются в ходе обменов: РФ передает тысячи тел, Украина – 20-30. РИА Новости, 21.11.2025
2025-11-21T01:23:00+03:00
2025-11-21T01:23:00+03:00
в мире
россия
украина
василий небензя
оон
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0b/2022243384_0:175:695:566_1920x0_80_0_0_8205cde8c620d732dbb5bfebb7c420a9.jpg
https://ria.ru/20251121/nebenzja-2056465259.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0b/2022243384_170:189:673:566_1920x0_80_0_0_2654d3de9f6268f4fa52ec8142c01796.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, василий небензя, оон, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Украина, Василий Небензя, ООН, Вооруженные силы Украины
Огромные потери в ВСУ подтверждаются при обменах, заявил Небензя

Небензя: при обменах Россия передает тысячи тел, Украина — 20-30

© Фото : Владимир Мединский/TelegramОбмен телами погибших военных
Обмен телами погибших военных - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
© Фото : Владимир Мединский/Telegram
Обмен телами погибших военных. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ООН, 21 ноя – РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что огромные потери среди ВСУ подтверждаются в ходе обменов: РФ передает тысячи тел, Украина – 20-30.
"Огромные невосполнимые потери среди воинского состава косвенно подтверждаются и процессом обмена тел между Россией и Украиной, когда мы передаем тысячи погибших военнослужащих, а взамен получаем 20-30 тел", – заявил он в ходе заседания СБ ООН.
Заместитель министра иностранных дел РФ Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
Небензя оценил потери ВСУ с начала спецоперации
Вчера, 00:52
 
В миреРоссияУкраинаВасилий НебензяООНВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала