Огромные потери в ВСУ подтверждаются при обменах, заявил Небензя
Огромные потери в ВСУ подтверждаются при обменах, заявил Небензя - РИА Новости, 21.11.2025
Огромные потери в ВСУ подтверждаются при обменах, заявил Небензя
Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что огромные потери среди ВСУ подтверждаются в ходе обменов: РФ передает тысячи тел, Украина – 20-30. РИА Новости, 21.11.2025
россия
украина
