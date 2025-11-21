Рейтинг@Mail.ru
Западные СМИ не хотят в Купянск, заявил Небензя - РИА Новости, 21.11.2025
Специальная военная операция на Украине
 
01:08 21.11.2025
https://ria.ru/20251121/nebenzja-2056467237.html
Западные СМИ не хотят в Купянск, заявил Небензя
Западные СМИ не хотят в Купянск, заявил Небензя
Западные СМИ не хотят в Купянск, заявил Небензя
Постпред РФ при ООН Василий Небензя удивился, что западные СМИ не хотят признать освобождение Купянска и не реагируют на приглашения туда российского... РИА Новости, 21.11.2025
2025-11-21T01:08:00+03:00
2025-11-21T01:08:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
киев
красноармейск
василий небензя
владимир путин
владимир зеленский
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Западные СМИ не хотят в Купянск, заявил Небензя

Небензя: западные СМИ не хотят в Купянск, чтобы убедиться в его освобождении

© AP Photo / Mary AltafferПостоянный представитель России при ООН Василий Небензя
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
© AP Photo / Mary Altaffer
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. Архивное фото
ООН, 20 ноя - РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя удивился, что западные СМИ не хотят признать освобождение Купянска и не реагируют на приглашения туда российского руководства.
Как сказал Небензя на заседании СБ ООН, в конце октября президент РФ Владимир Путин предложил обеспечить беспрепятственный доступ в Купянск иностранным журналистам.
Герасимов докладывает Путину об освобождении Купянска - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Соединения группировки "Запад" освободили Купянск, заявил Герасимов
Вчера, 21:37
"В том числе украинским, чтобы они лично удостоверились в положении дел. Российское командование было готово приостановить боевые действия на пять-шесть часов для организации безопасных коридоров для прессы. Однако Киев, естественно, этим предложением не воспользовался. Редакции крупнейших западных СМИ и ассоциации журналистов тоже отмолчались", - сказал высокопоставленный дипломат.
Запад довольствуется мифом о непобедимости украинской армии, который тщательно распространяет Владимир Зеленский, и не хочет разрушать его правдой, заключил он.
"ВСУ блокированы в таких имеющих стратегическое значение крупных агломерациях, как Красноармейск, это бывший Покровск, Димитров. Купянск освобожден. В Киеве всячески отрицают такое положение дел", - сказал Небензя.
Президент РФ Владимир Путин в четверг посетил один из командных пунктов группировки "Запад". Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту, что российские войска освободили Купянск.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияКиевКрасноармейскВасилий НебензяВладимир ПутинВладимир ЗеленскийООНВооруженные силы Украины
 
 
Заголовок открываемого материала