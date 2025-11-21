ООН, 20 ноя - РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя удивился, что западные СМИ не хотят признать освобождение Купянска и не реагируют на приглашения туда российского руководства.
Как сказал Небензя на заседании СБ ООН, в конце октября президент РФ Владимир Путин предложил обеспечить беспрепятственный доступ в Купянск иностранным журналистам.
"В том числе украинским, чтобы они лично удостоверились в положении дел. Российское командование было готово приостановить боевые действия на пять-шесть часов для организации безопасных коридоров для прессы. Однако Киев, естественно, этим предложением не воспользовался. Редакции крупнейших западных СМИ и ассоциации журналистов тоже отмолчались", - сказал высокопоставленный дипломат.
Запад довольствуется мифом о непобедимости украинской армии, который тщательно распространяет Владимир Зеленский, и не хочет разрушать его правдой, заключил он.
"ВСУ блокированы в таких имеющих стратегическое значение крупных агломерациях, как Красноармейск, это бывший Покровск, Димитров. Купянск освобожден. В Киеве всячески отрицают такое положение дел", - сказал Небензя.
Президент РФ Владимир Путин в четверг посетил один из командных пунктов группировки "Запад". Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту, что российские войска освободили Купянск.
