Небензя рассказал об убийствах ВСУ мирных жителей - 21.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
00:37 21.11.2025
Небензя рассказал об убийствах ВСУ мирных жителей
Небензя рассказал об убийствах ВСУ мирных жителей
Целенаправленные убийства мирных жителей со стороны ВСУ выходят за грань зла, не говоря о гуманитарном праве, заявил постоянный представитель России в ООН
2025-11-21T00:37:00+03:00
2025-11-21T00:37:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
василий небензя
оон
вооруженные силы украины
в мире, россия, украина, василий небензя, оон, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Василий Небензя, ООН, Вооруженные силы Украины
Небензя рассказал об убийствах ВСУ мирных жителей

Небензя: убийства ВСУ мирных жителей находятся за гранью зла

© AP Photo / Craig Ruttle Посол России в ООН Василий Небензя
Посол России в ООН Василий Небензя
© AP Photo / Craig Ruttle
Посол России в ООН Василий Небензя. Архивное фото
ООН, 21 ноя – РИА Новости. Целенаправленные убийства мирных жителей со стороны ВСУ выходят за грань зла, не говоря о гуманитарном праве, заявил постоянный представитель России в ООН Василий Небензя.
"Целенаправленные убийства выходящих из зоны боевых действий единичных гражданских лиц - за гранью зла, не то что бы гуманитарного права", - заявил он на заседании Совбеза ООН по Украине.
Дипломат добавил, что только с 20 октября по 16 ноября от обстрелов украинских боевиков пострадали 307 мирных российских жителей, погибли 47, включая двоих детей.
