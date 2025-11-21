https://ria.ru/20251121/nebenzja-2056463254.html
Небензя заявил, что у Европы не осталось денег на Украину
Небензя заявил, что у Европы не осталось денег на Украину - РИА Новости, 21.11.2025
Небензя заявил, что у Европы не осталось денег на Украину
ООН, 21 ноя - РИА Новости. Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что у Европы уже не осталось денег на Украину, ей надо перевооружаться, чтобы, "как... РИА Новости, 21.11.2025
2025-11-21T00:33:00+03:00
2025-11-21T00:33:00+03:00
2025-11-21T01:25:00+03:00
в мире
россия
европа
украина
василий небензя
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/11/1953305160_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ce7649a463429fa65e7e108a037fcd6b.jpg
https://ria.ru/20251120/es-2055801736.html
россия
европа
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/11/1953305160_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_5045eb818eaf28f4df7977072027cb87.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, европа, украина, василий небензя, оон
В мире, Россия, Европа, Украина, Василий Небензя, ООН
Небензя заявил, что у Европы не осталось денег на Украину
Небензя: у ЕС нет денег на Украину, так как ей нужно перевооружаться