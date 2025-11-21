Небензя заявил, что у Европы не осталось денег на Украину

ООН, 21 ноя - РИА Новости. ООН, 21 ноя - РИА Новости. Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что у Европы уже не осталось денег на Украину, ей надо перевооружаться, чтобы, "как они в безумии кликушествуют", готовиться к 2030 году воевать с Россией.