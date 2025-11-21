Рейтинг@Mail.ru
Небензя заявил, что у Европы не осталось денег на Украину
00:33 21.11.2025 (обновлено: 01:25 21.11.2025)
Небензя заявил, что у Европы не осталось денег на Украину
ООН, 21 ноя - РИА Новости. Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что у Европы уже не осталось денег на Украину, ей надо перевооружаться, чтобы, "как... РИА Новости, 21.11.2025
в мире, россия, европа, украина, василий небензя, оон
В мире, Россия, Европа, Украина, Василий Небензя, ООН
Постпред России при ООН Василий Небензя
Постпред России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
© AP Photo / Eduardo Munoz Alvarez
Постпред России при ООН Василий Небензя. Архивное фото
ООН, 21 ноя - РИА Новости. Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что у Европы уже не осталось денег на Украину, ей надо перевооружаться, чтобы, "как они в безумии кликушествуют", готовиться к 2030 году воевать с Россией.
Европы уже не осталось денег на Украину, ей надо перевооружать свои армии, чтобы, как они в безумии кликушествуют, готовиться в 2030 году воевать с Россией", - сказал российский дипломат в ходе заседания Совбеза ООН.
"А где же взять деньги на Украину? Ну как где. Можно их своровать. Можно своровать суверенные российские активы. Только вот пока никак не получается", - добавил он.
В миреРоссияЕвропаУкраинаВасилий НебензяООН
 
 
