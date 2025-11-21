Рейтинг@Mail.ru
В СТМЭГИ заявили о десятках живых подозреваемых в нацистских преступлениях
18:55 21.11.2025
В СТМЭГИ заявили о десятках живых подозреваемых в нацистских преступлениях
В СТМЭГИ заявили о десятках живых подозреваемых в нацистских преступлениях - РИА Новости, 21.11.2025
В СТМЭГИ заявили о десятках живых подозреваемых в нацистских преступлениях
Президент Международного фонда горских евреев СТМЭГИ Герман Захарьяев заявил РИА Новости, что десятки подозреваемых в участии нацистских преступлений могут до... РИА Новости, 21.11.2025
В мире, Россия, Европа, Герман Захарьяев, Симон Визенталь, Владимир Зеленский
В СТМЭГИ заявили о десятках живых подозреваемых в нацистских преступлениях

Захарьяев: десятки нацистских преступников могут быть живы и не наказаны

© РИА Новости / Владимир Юдин | Перейти в медиабанкЧемоданы бывших узников нацистского концентрационного лагеря смерти Освенцим (Аушвиц)
Чемоданы бывших узников нацистского концентрационного лагеря смерти Освенцим (Аушвиц) - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
© РИА Новости / Владимир Юдин
Перейти в медиабанк
Чемоданы бывших узников нацистского концентрационного лагеря смерти Освенцим (Аушвиц) . Архивное фото
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Президент Международного фонда горских евреев СТМЭГИ Герман Захарьяев заявил РИА Новости, что десятки подозреваемых в участии нацистских преступлений могут до сих пор быть живы и не нести наказание, один из них – бывший солдат дивизии СС "Галичина" Ярослав Гунько.
"Ряд преступлений так и не получил юридической оценки. Согласно данным Центра Симона Визенталя и другим архивным источникам, до сих пор остаются живы, по меньшей мере, десятки подозреваемых в участии в нацистских преступлениях, которые так и не понесли наказание. Один из таких случаев - Ярослав Гунько, бывший солдат дивизии СС "Галичина", живущий в канадском городе Норт-Бей и отметивший в марте этого года свое 100-летие", – сказал Захарьяев в день 80-летия начала Нюрнбергского трибунала.
Ветеран дивизии СС Галичина Ярослав Хунка (Гунько) - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
РИА Новости выяснило, где живет нацист Гунько
20 ноября, 03:45
В сентябре 2023 года во время выступления Владимира Зеленского в парламенте Канады собравшиеся приветствовали 98-летнего украинского националиста Ярослава Гунько, в годы Второй мировой войны служившего в дивизии СС "Галичина". Тогдашняя глава МИД Канады Мелани Жоли призвала к отставке спикера палаты общин (нижняя палата парламента) Энтони Роты, который взял на себя вину за приглашение нациста. Произошедшее она назвала "абсолютно неприемлемым" и "позором для палаты, для канадцев". Позднее Рота объявил о своей отставке. Бывший тогда премьером Канады Джастин Трюдо принес извинения в связи со случившимся.
Захарьяев отметил, что Нюрнбергский трибунал оказал влияние не только на развитие международного права, но и на формирование исторической памяти о трагедии Второй мировой войны, а также изменил представление о международной справедливости, и переоценить его значение невозможно.
"Это память о том, к чему приводит безнаказанная жестокость и человеконенавистничество. Для еврейского народа это особенно острая и больная тема. Шесть миллионов евреев были уничтожены только за то, что они были евреями. В мире, пожалуй, не осталось ни одной еврейской семьи, которую бы не затронул Холокост. В оккупированной нацистами Европе за несколько лет были фактически уничтожены целые поколения. Сохранение исторической правды и увековечение памяти жертв - это не только моральный долг, но и важная часть воспитания ответственности", – заключил он.
Марсио Питлюк - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
Куратор Музея Холокоста прокомментировал судьбу нацистов в Бразилии
Вчера, 02:26
Нюрнбергский процесс над высшими руководителями гитлеровской Германии проходил с 20 ноября 1945 года по 1 октября 1946 года в Нюрнбергском Дворце правосудия. К 80-летию начала Нюрнбергского процесса министерство обороны России представило мультимедийный проект "Вердикт Нюрнберга пересмотру не подлежит".
День спасения и освобождения отмечается в России, Израиле и других странах мира 24 мая. Праздник приурочен ко Дню Победы над нацистской Германией по иудейскому календарю, 9 мая в 1945 году пришлось на 26 ияра, дата дня памяти подвижная. В течение недели - с 19 по 25 мая 2025 года - в России, Израиле, странах СНГ, Европы, Азии, в США и Австралии прошла международная неделя мероприятий, приуроченных ко Дню спасения и освобождения.
День спасения и освобождения отмечается с 2014 года, это самый молодой праздник, внесенный в религиозный календарь еврейского народа. В России День спасения и освобождения был включен в реестр праздников и памятных дней.
Одно из заседаний Международного военного трибунала - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Историк рассказал, что поймать всех нацистов было невозможно
20 ноября, 07:13
 
В миреРоссияЕвропаГерман ЗахарьяевСимон ВизентальВладимир Зеленский
 
 
