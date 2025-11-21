Куратор Музея Холокоста прокомментировал судьбу нацистов в Бразилии

МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости, Олег Краев. Куратор Музея Холокоста в Сан-Пауло, историк, писатель и кинорежиссер Марсио Питлюк в 80-ю годовщину начала Нюрнбергского процесса поделился мнением с РИА Новости, что то, как закончили жизненный путь некоторые нацистские преступники, оказавшиеся в Бразилии, нельзя считать достаточной расплатой за совершенные ими деяния.

Собеседник агентства напомнил о судьбах заметных нацистских преступников, оказавшихся в Бразилии : возглавлявшего концлагеря " Собибор " и "Треблинка" Франца Штангля и латвийского коллаборациониста Герберта Цукурса. Личность первого была предана огласке, и в итоге он закончил свои дни в тюрьме в Германии , а второй был убит в Уругвае агентами израильской службы внешней разведки " Моссад ".

"Никакое наказание нельзя считать достаточным за то, что они натворили", - поделился он, комментируя последние годы беглых нацистов в Бразилии.

Питлюк добавил, что хотя Йозеф Менгеле, бежавший в Бразилию, ненавидел местный климат и местное темнокожее население, жил в нищете, он "все-таки продолжал жить, есть, спать и ходить на пляж".