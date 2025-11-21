https://ria.ru/20251121/natsisty-2056473433.html
Куратор Музея Холокоста прокомментировал судьбу нацистов в Бразилии
Куратор Музея Холокоста прокомментировал судьбу нацистов в Бразилии - РИА Новости, 21.11.2025
Куратор Музея Холокоста прокомментировал судьбу нацистов в Бразилии
Куратор Музея Холокоста в Сан-Пауло, историк, писатель и кинорежиссер Марсио Питлюк в 80-ю годовщину начала Нюрнбергского процесса поделился мнением с РИА Новости
2025-11-21T02:26:00+03:00
2025-11-21T02:26:00+03:00
2025-11-21T02:26:00+03:00
Куратор Музея Холокоста прокомментировал судьбу нацистов в Бразилии
Питлюк: смерть нацистов в Бразилии нельзя считать достаточной расплатой
МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости, Олег Краев. Куратор Музея Холокоста в Сан-Пауло, историк, писатель и кинорежиссер Марсио Питлюк в 80-ю годовщину начала Нюрнбергского процесса поделился мнением с РИА Новости, что то, как закончили жизненный путь некоторые нацистские преступники, оказавшиеся в Бразилии, нельзя считать достаточной расплатой за совершенные ими деяния.
Собеседник агентства напомнил о судьбах заметных нацистских преступников, оказавшихся в Бразилии
: возглавлявшего концлагеря "Собибор
" и "Треблинка" Франца Штангля и латвийского коллаборациониста Герберта Цукурса. Личность первого была предана огласке, и в итоге он закончил свои дни в тюрьме в Германии
, а второй был убит в Уругвае
агентами израильской службы внешней разведки "Моссад
".
"Никакое наказание нельзя считать достаточным за то, что они натворили", - поделился он, комментируя последние годы беглых нацистов в Бразилии.
Питлюк добавил, что хотя Йозеф Менгеле, бежавший в Бразилию, ненавидел местный климат и местное темнокожее население, жил в нищете, он "все-таки продолжал жить, есть, спать и ходить на пляж".
Нюрнбергский процесс над высшими руководителями гитлеровской Германии проходил с 20 ноября 1945 года по 1 октября 1946 года в Нюрнбергском Дворце правосудия.