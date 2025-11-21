Юрист назвал три важных налога, которые нужно оплатить в ноябре

Если не оплатить налоги до 1 декабря, начинают начисляться пени. А в случае сокрытия данных об имуществе еще и штраф до 40% от суммы налога. Поэтому за оставшееся время важно проверить личный кабинет налогоплательщика и оплатить все положенное, заключил юрист.