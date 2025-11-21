Рейтинг@Mail.ru
Липецкая область получила премию "Золотой каток"
Липецкая область
 
12:28 21.11.2025
Липецкая область получила премию "Золотой каток"
Липецкую область отметили премией "Золотой каток" за эффективную реализацию нацпроекта "Инфраструктура для жизни", сообщил губернатор Игорь Артамонов. РИА Новости, 21.11.2025
липецкая область
игорь артамонов
игорь артамонов
Липецкая область, Игорь Артамонов
ЛИПЕЦК, 21 ноя - РИА Новости. Липецкую область отметили премией "Золотой каток" за эффективную реализацию нацпроекта "Инфраструктура для жизни", сообщил губернатор Игорь Артамонов.
Он отметил, что в 2025 году на ремонт и реконструкцию областных дорог было направлено 5,5 миллиарда рублей, из которых 2,54 миллиарда – деньги федерального бюджета. По словам губернатора, средства удалось освоить в полном объеме.
"Для нас это уже вторая такая награда за последние пять лет, что подтверждает системную и эффективную работу региона по развитию дорожной сети. За этими цифрами и за этой победой – люди, которые трудятся с полной отдачей. Дорожные рабочие, инженеры, проектировщики – настоящие профессионалы, которые делают наши дороги безопаснее и комфортнее. Благодарю каждого, кто причастен к этому успеху", – сказал Артамонов.
Он напомнил, что в период с 2019 по 2024 годы Липецкая область успешно выполнила задачи национального проекта "Безопасные качественные дороги", превысив плановые показатели.
В текущем сезоне в рамках нового нацпроекта "Инфраструктура для жизни" в регионе планируется отремонтировать 276,5 километра региональных дорог. Все работы будут выполнены в соответствии с установленными графиками, что обеспечит своевременное введение объектов в эксплуатацию, добавил в завершение Артамонов.
Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
Артамонов: липчане с ОВЗ могут рассчитывать на меры поддержки
19 ноября, 16:13
 
Липецкая область, Игорь Артамонов
 
 
