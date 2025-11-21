Липецкая область получила премию "Золотой каток"

ЛИПЕЦК, 21 ноя - РИА Новости. Липецкую область отметили премией "Золотой каток" за эффективную реализацию нацпроекта "Инфраструктура для жизни", сообщил губернатор Игорь Артамонов.

Он отметил, что в 2025 году на ремонт и реконструкцию областных дорог было направлено 5,5 миллиарда рублей, из которых 2,54 миллиарда – деньги федерального бюджета. По словам губернатора, средства удалось освоить в полном объеме.

"Для нас это уже вторая такая награда за последние пять лет, что подтверждает системную и эффективную работу региона по развитию дорожной сети. За этими цифрами и за этой победой – люди, которые трудятся с полной отдачей. Дорожные рабочие, инженеры, проектировщики – настоящие профессионалы, которые делают наши дороги безопаснее и комфортнее. Благодарю каждого, кто причастен к этому успеху", – сказал Артамонов.

Он напомнил, что в период с 2019 по 2024 годы Липецкая область успешно выполнила задачи национального проекта "Безопасные качественные дороги", превысив плановые показатели.