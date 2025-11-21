Рейтинг@Mail.ru
ГМИИ Пушкина анонсировал выставку "Декабристы: Люди и судьбы"
Культура
 
18:47 21.11.2025
ГМИИ Пушкина анонсировал выставку "Декабристы: Люди и судьбы"
ГМИИ Пушкина анонсировал выставку "Декабристы: Люди и судьбы"
ГМИИ Пушкина анонсировал выставку "Декабристы: Люди и судьбы"

ГМИИ имени Пушкина откроет выставку "Декабристы: Люди и судьбы" 27 ноября

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСкульптуры при входе в здание Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина
Скульптуры при входе в здание Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Скульптуры при входе в здание Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина. Архивное фото
МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Государственный музей А.С.Пушкина открывает 27 ноября масштабный выставочный проект "Декабристы: Люди и судьбы" к 200-летию восстания на Сенатской площади, сообщили РИА Новости в пресс-службе музея.
Задача выставки – рассказать о жизни и судьбах тех, кто 14 декабря 1825 года вышел на Сенатскую площадь. Кто были эти люди? Литераторы, поэты, издатели, герои Отечественной войны, профессиональные военные, чиновники и госслужащие – просто молодые люди, живые и думающие, мечтающие и ищущие, со своей биографией и судьбой.
Временные рамки проекта (1810 – 1860 годы) позволяют полностью показать жизнь заговорщиков от зарождения движения до времени возвращение их из ссылки.
Через созданные интерьеры, художественные и документальные свидетельства посетители смогут погрузиться в атмосферу того времени, понять мотивы людей той эпохи.
С помощью документов, мемориальных предметов, книг, рукописей, живописи, графики и предметов декоративно-прикладного искусства выставка расскажет о биографиях декабристов, входивших в близкий круг общения Александра Пушкина, связанных с поэтом дружбой, личными связями, лицейским братством или общими литературными интересами.
Исключительную ценность представляют мемориальные предметы, принадлежавшие декабристам, документы и книги с автографами, рукописи, некоторые из которых выставлены впервые. Документами, приобретающими все большее значение, являются фотографии декабристов, изображающие их в старости, уже после амнистии 1856 года и возвращение в Европейскую Россию.
Участниками этого выставочного проекта стали музей-панорама "Бородинская битва", Госархив РФ, Государственный исторический музей, ГМИИ имени Пушкина, Всероссийский музей А.С. Пушкина, Раменский историко-художественный музей и Музей изобразительных искусств Кузбасса.
