ГМИИ Пушкина анонсировал выставку "Декабристы: Люди и судьбы"

МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Государственный музей А.С.Пушкина открывает 27 ноября масштабный выставочный проект "Декабристы: Люди и судьбы" к 200-летию восстания на Сенатской площади, сообщили РИА Новости в пресс-службе музея.

Задача выставки – рассказать о жизни и судьбах тех, кто 14 декабря 1825 года вышел на Сенатскую площадь. Кто были эти люди? Литераторы, поэты, издатели, герои Отечественной войны, профессиональные военные, чиновники и госслужащие – просто молодые люди, живые и думающие, мечтающие и ищущие, со своей биографией и судьбой.

Временные рамки проекта (1810 – 1860 годы) позволяют полностью показать жизнь заговорщиков от зарождения движения до времени возвращение их из ссылки.

Через созданные интерьеры, художественные и документальные свидетельства посетители смогут погрузиться в атмосферу того времени, понять мотивы людей той эпохи.

С помощью документов, мемориальных предметов, книг, рукописей, живописи, графики и предметов декоративно-прикладного искусства выставка расскажет о биографиях декабристов, входивших в близкий круг общения Александра Пушкина , связанных с поэтом дружбой, личными связями, лицейским братством или общими литературными интересами.

Исключительную ценность представляют мемориальные предметы, принадлежавшие декабристам, документы и книги с автографами, рукописи, некоторые из которых выставлены впервые. Документами, приобретающими все большее значение, являются фотографии декабристов, изображающие их в старости, уже после амнистии 1856 года и возвращение в Европейскую Россию.