Культура
 
17:58 21.11.2025
Российские музеи запустили проект "Автор неизвестен"
Российские музеи запустили проект "Автор неизвестен"
Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина (ГМИИ), Екатеринбургский музей изобразительных искусств и Нижегородский государственный...
культура
россия
культура
гмии (пушкинский музей)
Здание Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина
Здание Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Здание Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина. Архивное фото
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина (ГМИИ), Екатеринбургский музей изобразительных искусств и Нижегородский государственный художественный музей запускают совместный национальный межмузейный проект "Автор неизвестен", сообщила директор ГМИИ Ольга Галактионова.
"Это совместный межмузейный проект. Лидер, с позволения сказать, проекта - Виктория Эммануиловна Маркова, наш известный и главный научный сотрудник. Важная часть работы музея - это, конечно, не только экскурсии, выставочные проекты, постоянные экспозиции, фонды, а научная деятельность", - сказала она на пресс-конференции, которая прошла в пятницу.
Проект призван помочь решить проблемы, с которыми сталкиваются музеи в регионах - например, кадровый и научный дефицит, проблемы сохранности и экспонирования коллекций и другие. Его цель заключается в том, чтобы дать всем музеям России доступ к ресурсам и знаниям. В рамках проекта запланированы ежегодные очные сессии, стажировки, консультации, семинары.
"Сегодня становится очевидно, что научная деятельность музея, особенно художественного музея - это просвещение и привлечение новых кадров для развития. Нам очень важно сохранять и развивать и реставраторскую деятельность, и знакомства. "Автор неизвестен" - это очень важный проект для меня как для директора музея, как для взрослого человека, который живет в стране всю свою жизнь и занимается культурой", - добавила Галактионова.
Заголовок открываемого материала