Пассажиры "Мострансавто" обратились к сервису расписаний более 2,5 млн раз

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Пассажиры "Мострансавто" скачали и посмотрели расписание через сервис "Скачай, не срывай" свыше 2,5 миллиона раз, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Компания "Мострансавто" является подведомственной организацией Минтранса Подмосковья.

Так, только за последний отчетный период со 2 октября по 12 ноября пользователи обратились к сервису более 115 тысяч раз. Эти данные показывают, что цифровые решения становятся неотъемлемой частью мобильности пассажиров.

На первое место среди популярных направлений вышел маршрут №308 "Москва (метро Домодедовская) – Аэропорт Домодедово", который был просмотрен 2288 раз со 2 октября. Вторую позицию занял маршрут №15Р "станция Реутово – Москва (метро Первомайская)", набравший 2150 запросов. Замыкает тройку лидеров маршрут №362 "станция Монино – Москва (метро Щелковская)", который пользователи просматривали более 1,3 тысячи раз.