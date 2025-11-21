Рейтинг@Mail.ru
Пассажиры "Мострансавто" обратились к сервису расписаний более 2,5 млн раз - РИА Новости, 21.11.2025
Новости Подмосковья
 
12:52 21.11.2025 (обновлено: 12:53 21.11.2025)
Пассажиры "Мострансавто" обратились к сервису расписаний более 2,5 млн раз
мострансавто, московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Мострансавто, Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Пассажиры "Мострансавто" скачали и посмотрели расписание через сервис "Скачай, не срывай" свыше 2,5 миллиона раз, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Компания "Мострансавто" является подведомственной организацией Минтранса Подмосковья.
Так, только за последний отчетный период со 2 октября по 12 ноября пользователи обратились к сервису более 115 тысяч раз. Эти данные показывают, что цифровые решения становятся неотъемлемой частью мобильности пассажиров.
На первое место среди популярных направлений вышел маршрут №308 "Москва (метро Домодедовская) – Аэропорт Домодедово", который был просмотрен 2288 раз со 2 октября. Вторую позицию занял маршрут №15Р "станция Реутово – Москва (метро Первомайская)", набравший 2150 запросов. Замыкает тройку лидеров маршрут №362 "станция Монино – Москва (метро Щелковская)", который пользователи просматривали более 1,3 тысячи раз.
Пользоваться сервисом можно круглосуточно через официальный сайт "Мострансавто" или телеграм-бота. Функционал позволяет не только узнать расписание нужного маршрута, но и построить сложный путь с пересадками.
Автобус компании Мострансавто - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
Более 543 тысяч поездок совершено на сезонных маршрутах "Мострансавто"
10 ноября, 17:58
 
