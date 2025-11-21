Рейтинг@Mail.ru
В Москве завершается монтаж самой длинной новогодней арки - РИА Новости, 26.11.2025
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
16:37 21.11.2025 (обновлено: 16:42 26.11.2025)
В Москве завершается монтаж самой длинной новогодней арки
В Москве завершается монтаж самой длинной новогодней арки
Монтаж самой длинной новогодней арки завершается на Тверской площади в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 26.11.2025
2025-11-21T16:37:00+03:00
2025-11-26T16:42:00+03:00
2025
В Москве завершается монтаж самой длинной новогодней арки

© Фото : пресс-служба комплекса городского хозяйства МосквыНа Тверской площади завершается монтаж самой длинной новогодней арки в Москве
На Тверской площади завершается монтаж самой длинной новогодней арки в Москве
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Монтаж самой длинной новогодней арки завершается на Тверской площади в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы продолжают украшать улицы и парки к новогодним праздникам. На Тверской площади монтируют самую длинную новогоднюю арку в столице. Ее очертания напоминают фасад московского театра "Эрмитаж". Длина арки превысит 68 метров, а высота достигнет 20 метров", - говорится в сообщении.
Отдыхающие на территории ВДНХ в Москве - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
Опрос показал, сколько туристов посетили новогодние локации в Москве
11 ноября, 10:36
Отмечается, что специалисты уже установили опорные стойки и металлический каркас новогодней конструкции. Завершается монтаж световых карт, после чего в тестовом режиме будет подключена праздничная иллюминация. Это позволит проверить работоспособность светодиодов и при необходимости исправить неполадки.
"Для подсветки арки используют 35 тысяч светодиодных модулей и светодиодную неоновую ленту длиной почти 730 метров. Ее установят по краю конструкции для создания контраста и увеличения масштаба", - уточняется в сообщении.
Подчеркивается, что в 2023 году арку на Тверской площади модернизировали - стали использовать дистанционное управление яркостью светодиодов и возможность программировать цветность. Теперь иллюминация работает в двух режимах. Постоянный - создает теплое белое свечение, которое благодаря контрасту с холодными оттенками того же цвета на отдельных элемента создает эффект мерцания. Второй режим - световое шоу, которое включается по расписанию. В то же время помимо основного освещения также есть подсветки, динамические эффекты и световые сценарии.
"Для украшения города применяют современное светодиодное энергосберегающее оборудование. Такие светильники потребляют в десятки раз меньше электроэнергии, безопасны и рассчитаны на работу в любых погодных условиях. Для новогоднего украшения столицы используют конструкции, измененные в соответствии с датой и символикой праздника", - говорится в сообщении.
При этом все декоративные световые и другие оформительские конструкции - универсальные - можно использовать многократно и изменять их вид. Так за последние годы в Москве сформировался достаточный запас декоративных элементов, позволяющий украсить город в этом году.
Сотрудник компании Россети Московский регион - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
"Россети" подключили к электричеству дом по реновации на западе Москвы
21 ноября, 15:10
 
