В Москве завершается монтаж самой длинной новогодней арки

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Монтаж самой длинной новогодней арки завершается на Тверской площади в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

"Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы продолжают украшать улицы и парки к новогодним праздникам. На Тверской площади монтируют самую длинную новогоднюю арку в столице. Ее очертания напоминают фасад московского театра "Эрмитаж". Длина арки превысит 68 метров, а высота достигнет 20 метров", - говорится в сообщении.

Отмечается, что специалисты уже установили опорные стойки и металлический каркас новогодней конструкции. Завершается монтаж световых карт, после чего в тестовом режиме будет подключена праздничная иллюминация. Это позволит проверить работоспособность светодиодов и при необходимости исправить неполадки.

"Для подсветки арки используют 35 тысяч светодиодных модулей и светодиодную неоновую ленту длиной почти 730 метров. Ее установят по краю конструкции для создания контраста и увеличения масштаба", - уточняется в сообщении.

Подчеркивается, что в 2023 году арку на Тверской площади модернизировали - стали использовать дистанционное управление яркостью светодиодов и возможность программировать цветность. Теперь иллюминация работает в двух режимах. Постоянный - создает теплое белое свечение, которое благодаря контрасту с холодными оттенками того же цвета на отдельных элемента создает эффект мерцания. Второй режим - световое шоу, которое включается по расписанию. В то же время помимо основного освещения также есть подсветки, динамические эффекты и световые сценарии.

"Для украшения города применяют современное светодиодное энергосберегающее оборудование. Такие светильники потребляют в десятки раз меньше электроэнергии, безопасны и рассчитаны на работу в любых погодных условиях. Для новогоднего украшения столицы используют конструкции, измененные в соответствии с датой и символикой праздника", - говорится в сообщении.