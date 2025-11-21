Рейтинг@Mail.ru
Guardian: генералы США посетят Москву для обсуждения плана по Украине - РИА Новости, 22.11.2025
23:27 21.11.2025
Guardian: генералы США посетят Москву для обсуждения плана по Украине
2025
Guardian: генералы США посетят Москву для обсуждения плана по Украине

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Британская газета Guardian со ссылкой на американские источники утверждает, что группа американских генералов, вероятно, полетит в Москву в конце следующей недели для обсуждения плана США по украинскому урегулированию.
"Группа американских генералов, вероятно, полетит в Москву в конце следующей недели, чтобы обсудить "мирный план", - говорится в публикации.
В Белом доме заявили, что переговоры по украинскому урегулированию продолжаются, есть план, который одобряет американский лидер. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, сообщил, что официально Москва не получала информации о плане США. По его словам, есть определенные соображения американской стороны, но предметно в настоящий момент ничего не обсуждается. При этом Россия полностью сохраняет открытость для мирных переговоров и остается на платформе обсуждений, которые состоялись между лидерами РФ и США в Анкоридже. Песков добавил, что киевский режим должен принять ответственное решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений для Киева сокращается по мере утраты территории. При этом, говоря о действиях ВС РФ, Песков заявил, что это принуждение Владимира Зеленского и его режима к мирному решению, продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
Путин назвал основную цель встречи с Трампом на Аляске
