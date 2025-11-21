В Москве состоялась церемония вручения премии "Радиомания-2025"

Награды в специальной номинации "Год Защитника Отечества/80-летие Победы в Великой Отечественной войне" вручил генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев. Так, обладателем Золотого микрофона в этой номинации среди сетевых вещателей стало "Авторадио" с проектом "Страна поёт Катюшу".

"Поздравляю, заслуженно. Но вы помните, что главная миссия Авторадио – это безопасная езда. И вас слушают миллионы людей, которые едут за рулем… Я желаю вам на этом пути безопасности осуществлять свою благородную миссию. И вот этот проект "Страна поет Катюшу", я уверен, тоже вдохновляет людей быть благородными, ответственными и красиво вести себя за рулем", - сказал Киселев, вручая награду.