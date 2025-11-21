Рейтинг@Mail.ru
В Москве состоялась церемония вручения премии "Радиомания-2025" - РИА Новости, 21.11.2025
23:07 21.11.2025 (обновлено: 23:12 21.11.2025)
В Москве состоялась церемония вручения премии "Радиомания-2025"
В Москве состоялась церемония вручения премии "Радиомания-2025"
Церемония вручения Национальной премии в области радиовещания "Радиомания-2025" состоялась в пятницу в Москве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 21.11.2025
В Москве состоялась церемония вручения премии "Радиомания-2025"

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкНациональная премия "Радиомания-2025" в Москве
Национальная премия Радиомания-2025 в Москве - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
Национальная премия "Радиомания-2025" в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Церемония вручения Национальной премии в области радиовещания "Радиомания-2025" состоялась в пятницу в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Награды в специальной номинации "Год Защитника Отечества/80-летие Победы в Великой Отечественной войне" вручил генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев. Так, обладателем Золотого микрофона в этой номинации среди сетевых вещателей стало "Авторадио" с проектом "Страна поёт Катюшу".
Генеральный директор Международной медиагруппы Россия сегодня Дмитрий Киселев и директор дирекции Радио Sputnik Маргарита Некрасова на церемонии вручения Национальной премии в области радиовещания Радиомания-2025 в Москве - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
Радио Sputnik получило премию в номинации "Прогресс года"
Вчера, 20:38
"Поздравляю, заслуженно. Но вы помните, что главная миссия Авторадио – это безопасная езда. И вас слушают миллионы людей, которые едут за рулем… Я желаю вам на этом пути безопасности осуществлять свою благородную миссию. И вот этот проект "Страна поет Катюшу", я уверен, тоже вдохновляет людей быть благородными, ответственными и красиво вести себя за рулем", - сказал Киселев, вручая награду.
Также в номинации "Год Защитника Отечества/80-летие Победы в Великой Отечественной войне" среди региональных станций победу одержал цикл программ "Будни боевые" - радиоканал "Радио Пурга", Анадырь. Гран-при "Радиомании" получил проект "Страна поёт Катюшу" - "Авторадио".
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкНациональная премия "Радиомания-2025" в Москве
Национальная премия Радиомания-2025 в Москве - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
Национальная премия "Радиомания-2025" в Москве
В номинации "Прогресс года" победу одержало радио Sputnik. В номинации "Новости" победу одержали информационные выпуски "Итоги дня" от 28 февраля 2025 года и 18 декабря 2024 года - Радио "Спутник ФМ", Уфа. В номинации "Художественная/документальная программа (сторитейлинг)" победу одержала документальная драма "Три конференции - Тегеран, Ялта Потсдам" - национальная радиостанция "Звезда-FM", в этой же номинации среди региональных компаний победу одержала программа "Золотой час. О киноклассике" - "Радио Москвы".
В специальной номинации "За верность аудитории" победило "Русское Радио". В номинации "Утреннее шоу на музыкальной станции" победило утреннее драйв-шоу "Поехали" - "Авторадио", в этой же номинации победила программа "От ВИНТА!" - "Питер FM", Санкт-Петербург. В номинации "Продвижение в цифровой среде" победил проект "NRJ КЕШБЭК" – ENERGY (NRJ). В специальной номинации "За проекты к 30-летию радиостанции: летняя выездная студия и оформление эфира" победу одержало "Русское Радио".
В номинации "Интервью" победу одержала программа "Живой Интерес" - радиостанция "МИР". В этой же номинации среди региональных станций победила программа "Зачем русские моряки раздевались догола и как отмечали Пасху на острове Пасхи" - радиостанция "Комсомольская правда", Новосибирск. В номинации "Музыкальная программа" победила программа "Голоса народов России" - радио "Гордость", в этой же номинации среди региональных станций победил проект "Музыкальные рецепты бабушки Халиды" - радио Record, Казань.
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкНациональная премия "Радиомания-2025" в Москве
Национальная премия Радиомания-2025 в Москве - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
Национальная премия "Радиомания-2025" в Москве
В номинации "Голос в эфире" победил Станислав Носатов (Добрыня. Начальник сказочной полиции) - "Детское Радио", специальный приз "Лучший момент прямого эфира" получил проект "Успевайте говорить люблю" - радио "Юлдаш" (Уфа). В специальной номинации "50 на двоих" победили
"Krutoy Media". В номинации "Развлекательная программа/рубрика" победу одержала рубрика "Нереклама" Юбилейный сезон! - "Юмор FM", среди региональных вещателей в этой номинации выиграла рубрика "Скользящие - погружение в прошлое" - "Радио Сибирь".
В номинации "Продвижение, внеэфирный проект" выиграл концерт "Авторадио. Классика. Дуэты" и проект "Знай наших" - "Авторадио", в этой же номинации среди регионов выиграла акция "Пункт приема кабачков" - Радио "Спутник ФМ" (Уфа). В номинации "Радио-шоу" (кроме утренних программ) победила программа "Родные" – "КАЗАК FM", Краснодар. В номинации "Рекламный аудиоролик собственного производства" победил проект "КАВ Dental для суровых рокеров" - радио MAXIMUM Омск, проект "ТАВРИЯ" – "Радио-Континенталь" (Челябинск).
В специальной номинации "Прогресс года в цифровом вещании", где победитель определялся на основании данных ООО "Микро-ИТ", победило "Радио Комсомольская правда". Также были представлены победители в номинациях "Свободная номинация", "Познавательная программа/рубрика", "Рекламная интеграция", "Оформление эфира", "Радио-игра". Национальная премия в области радиовещания "Радиомания" проходит при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России, Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС).
Генеральный директор МИА Россия сегодня, ведущий информационно-аналитической программы Вести недели Дмитрий Киселев - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
Дмитрий Киселев стал обладателем премии "ТЭФИ-2025"
9 июня, 18:51
 
