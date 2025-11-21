https://ria.ru/20251121/moskva-2056591818.html
Россия официально не получала информации о плане США по Украине
Москва официально не получала информации о плане США по урегулированию на Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 21.11.2025
Песков: Москва официально не получала информации о плане США по Украине