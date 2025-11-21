Ракова рассказала о новом проекте для "Московского долголетия"

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Проект "Диалог поколений: услышать друг друга", который поможет участникам улучшить отношения с близкими, стартовал в "Московском долголетии", сообщила журналистам заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"В ноябре в центрах московского долголетия стартовал уникальный проект "Диалог поколений: услышать друг друга". Он родился из актуального для старшего поколения запроса - найти общий язык со своими детьми и внуками. Ежедневно появляются новые технологии, тренды, трансформируется сам язык общения. Естественно, разные поколения реагируют на это по-разному, из-за чего нередко может возникнуть недопонимание. Наша задача - помочь близким людям заговорить на одном языке, научиться слушать друг друга", - рассказала Ракова

Она отметила, что в рамках проекта специалисты помогут участникам выстроить конструктивную коммуникацию и дадут практические инструменты для поддержки своих близких. Это можно будет сразу применить на практике, разбирая конкретные ситуации из жизни с квалифицированными психологами Московского института психоанализа.

Она подчеркнула, что проект поможет участникам научиться искусству открытого общения: говорить так, чтобы дети и внуки действительно слушали их и понимали, освоить техники для разрешения споров, найти новый способ передавать свой опыт, чтобы общение с младшим поколением не приносило стресс, а стало источником радости и настоящей поддержкой.

"Преподавателями в проекте выступят квалифицированные эксперты-психологи с большим опытом практической работы. Все они прошли специальную подготовку по работе с людьми старшего возраста, изучили их интересы, запросы, актуальные проблемы", - добавила Ракова.

Заммэра отметила, что курс состоит из трех тематических модулей по четыре занятия и построен как практическое путешествие от основ общения к мастерству диалога. Он начинается с модуля "Искусство общения: услышать и быть услышанным", где участники развивают эмоциональный интеллект и осваивают навыки активного слушания. На этих занятиях москвичи старшего поколения научатся распознавать и грамотно выражать эмоции, достигать взаимопонимания с близкими и эффективно доносить мысли - как в личном разговоре, так и в переписке.

"Следующий этап - модуль "Серебряный посредник: как разрешать споры и конфликты". В рамках этой части участники изучат природу конфликтов между поколениями и основные причины непонимания, освоят роль посредника — человека, который может сгладить острую ситуацию, и научатся выстраивать диалог, в котором есть место ценностям и мнению каждой из сторон", - рассказала Ракова.

Она отметила, что финальный модуль "Передаем опыт: наследие в действии" поможет превратить жизненную мудрость в ценный опыт для младших поколений. Под руководством экспертов участники научатся доносить свои истории и знания до внуков и правнуков в творческом, современном и понятном для них формате.

"Каждый слушатель получит специально разработанную экспертами МИП рабочую тетрадь с полезными материалами, включая памятки по психотехникам, дыхательные упражнения, игры и упражнения для закрепления материала", - добавила заммэра.