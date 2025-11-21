https://ria.ru/20251121/moskva-2056510495.html
В Москве выполнили 80% работ по замене швов на мостах
В Москве выполнили 80% работ по замене швов на мостах
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства выполнили 80% запланированных в 2025 году работ по замене деформационных швов на мостовых сооружениях в Москве, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Специалисты комплекса городского хозяйства выполнили 80% запланированных в этом году работ по замене деформационных швов на мостовых сооружениях. Содержанию инженерных объектов в нормативном состоянии уделяется особое внимание, на постоянной основе проводим комплексные работы по замене деформационных швов на мостовых сооружениях. В этом году обновляем такие конструкции на шести объектах, из них на пяти работы уже завершены, в том числе эстакаде Варшавская МКАД и путепроводе на Рябиновой улице", - отметил Бирюков.
Заммэра пояснил, что периодическая замена швов необходима, так как из-за интенсивного движения и резких перепадов температуры воздуха металлические конструкции разрушаются. В результате на дорожном полотне образуется небольшой порог, при пересечении которого водитель чувствует удар.
"Работы проводятся в соответствии с определенной технологией. Специалисты вначале разбирают конструкции старых деформационных швов, устанавливают новые и на заключительном этапе проводят армирование и бетонирование переходных зон. На время проведения ремонта мостовые сооружения не закрываются для движения автотранспорта, вводятся временные перекрытия по одной полосе", - рассказал Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что ежегодное выполнение работ по замене деформационных швов позволяет повысить комфорт водителей и безопасность дорожного движения.