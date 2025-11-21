https://ria.ru/20251121/moskva-2056499933.html
В Москве в пятницу ожидаются снег и ледяные дожди
В Москве в пятницу ожидаются снег и ледяные дожди
общество
москва
михаил леус
день народного единства
москва
общество, москва, михаил леус, день народного единства
Общество, Москва, Михаил Леус, День народного единства
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Облачная погода, небольшой снег, ледяные дожди, гололед и до плюс трех градусов ожидаются в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодня характер погоды в столичном регионе будет определяться влиянием теплого атмосферного фронта с запада. Погода в такой ситуации ожидается облачная. Пройдет небольшой снег, местами переходящий в мокрый снег в отдельных районах, ближе к вечеру и в дожди осадки будут переходить. В первой половине дня до полудня в отдельных районах возможны гололедные явления, то есть гололеды и ледяные дожди, но интенсивность их невелика. Максимальная температура воздуха сегодня в столице плюс 1 - плюс 3 градуса. По области - от ноля до 3 градусов тепла", - рассказал Леус
.
Он отметил, что ветер будет дуть юго-восточный, скорость его от трех до восьми метров в секунду.
"Атмосферное давление слабо понижается. К вечеру барометры покажут 749 миллиметров ртутного столба, что немного выше нормы", - добавил синоптик.