Прохожий на одной из улиц в Москве. Архивное фото

Прохожий на одной из улиц в Москве

В Москве в пятницу ожидаются снег и ледяные дожди

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Облачная погода, небольшой снег, ледяные дожди, гололед и до плюс трех градусов ожидаются в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"Сегодня характер погоды в столичном регионе будет определяться влиянием теплого атмосферного фронта с запада. Погода в такой ситуации ожидается облачная. Пройдет небольшой снег, местами переходящий в мокрый снег в отдельных районах, ближе к вечеру и в дожди осадки будут переходить. В первой половине дня до полудня в отдельных районах возможны гололедные явления, то есть гололеды и ледяные дожди, но интенсивность их невелика. Максимальная температура воздуха сегодня в столице плюс 1 - плюс 3 градуса. По области - от ноля до 3 градусов тепла", - рассказал Леус

Он отметил, что ветер будет дуть юго-восточный, скорость его от трех до восьми метров в секунду.