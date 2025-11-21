Рейтинг@Mail.ru
Мэр Кишинева потребовал ввести режим ЧП из-за роста наркоторговли - РИА Новости, 21.11.2025
15:44 21.11.2025
Мэр Кишинева потребовал ввести режим ЧП из-за роста наркоторговли
Мэр Кишинева потребовал ввести режим ЧП из-за роста наркоторговли - РИА Новости, 21.11.2025
Мэр Кишинева потребовал ввести режим ЧП из-за роста наркоторговли
Оппозиция в Молдавии настаивает на введении режима чрезвычайного положения из-за роста объемов продажи и потребления наркотиков, заявил лидер парламентского... РИА Новости, 21.11.2025
в мире, молдавия, кишинев, польша, ион чебан, евросоюз
В мире, Молдавия, Кишинев, Польша, Ион Чебан, Евросоюз
Мэр Кишинева потребовал ввести режим ЧП из-за роста наркоторговли

Мэр Кишинева Чебан потребовал введения режима ЧП из-за роста наркоторговли

Ион Чебан
Ион Чебан - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
© Sputnik / Дмитрий Осматеско
Перейти в медиабанк
Ион Чебан. Архивное фото
КИШИНЕВ, 21 ноя - РИА Новости. Оппозиция в Молдавии настаивает на введении режима чрезвычайного положения из-за роста объемов продажи и потребления наркотиков, заявил лидер парламентского блока "Альтернатива", мэр Кишинева Ион Чебан.
"Мы требуем введения чрезвычайного положения в отношении продажи и употребления наркотиков и признания этого явления национальной проблемой всеми органами власти. Мы ожидаем решений от президента Молдавии, имеющего рычаги влияния через Высший совет безопасности, а также от правительства, которое также обладает полномочиями и имеет под своим контролем компетентные учреждения", - заявил Чебан на брифинге.
По его словам, необходимо немедленное вмешательство на всех уровнях, а не только публичные обсуждения. "Ситуация рискует полностью выйти из-под контроля и иметь масштабные пагубные последствия, и больше всего этому подвержена и находится в реальной опасности наша молодежь", - подчеркнул политик.
Ранее на этой неделе Чебан обсудил с руководством столичной полиции совместный план действий по информированию, предотвращению и устранению факторов, ведущих к распространению, приобретению и употреблению наркотиков, особенно среди молодёжи.
Полиция Молдавии 14 ноября сообщила о том, что в стране действовали две подпольные лаборатории по производству метамфетамина для ЕС, входящих в международную сеть, представители которой были выявлены также в Польше и Венгрии. После этого оппозиция в парламенте настаивала на проведении слушаний с участием глав МВД и прокуратуры, чтобы обсудить, как реализуются меры по борьбе с наркоторговлей, однако правящая партия "Действие и солидарность" отклонила эту инициативу.
В миреМолдавияКишиневПольшаИон ЧебанЕвросоюз
 
 
