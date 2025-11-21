Рейтинг@Mail.ru
Молдавия с легкостью отдает суверенитет иностранцам, заявил экс-премьер - РИА Новости, 21.11.2025
11:55 21.11.2025
Молдавия с легкостью отдает суверенитет иностранцам, заявил экс-премьер
2025-11-21T11:55:00+03:00
2025-11-21T11:55:00+03:00
в мире
молдавия
румыния
сша
владимир филат
майя санду
нато
молдавия
румыния
сша
в мире, молдавия, румыния, сша, владимир филат, майя санду, нато
В мире, Молдавия, Румыния, США, Владимир Филат, Майя Санду, НАТО
КИШИНЕВ, 21 ноя - РИА Новости. Власти Молдавии с легкостью отдают суверенитет республики иностранцам, чтобы не нести ответственность за ситуацию в стране, считает экс-премьер, лидер Либерал-демократической партии Владимир Филат.
"Мы ничему не научились: суверенитет — наше единственное "полезное ископаемое", — и тот без раздумий вручили первому встречному чужеземцу. Прокси-власть так свято чтит наши права, что теряет из виду свои обязанности", - написал Филат в своем Telegram-канале.
Вице-председатель парламентской комиссии по национальной безопасности, обороне и общественному порядку в Молдавии Ренато Усатый делает заявление о контрабанде оружия - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
В грузовике на границе Молдавии и Румынии обнаружили семь ПЗРК Stinger
20 ноября, 17:49
Он отметил, что вместо финансовой помощи со стороны Запада, Молдавия получает из-за рубежа "внушительный поток оружейного праха, которым впору посыпать головы, а не защищать людей, пугая их войной".
"Молдавская правоохранительная система охраняет власть от народа, а румынские силовики работают за себя и за того парня. Служба информации и безопасности использует мандат безопасности и безграничные полномочия только при подсчёте чужих лайков и раскрытии планов Кремля на десятки лет вперед, но вряд ли ответит на элементарный вопрос: "Как Молдова стала территорией контрабанды оружия?" - добавил экс-премьер.
Румынский телеканал Digi24 сообщал, что таможня Румынии в четверг задержала на границе с Молдавией грузовик с огнестрельным оружием и гранатометами. Водитель, гражданин Молдавии, предъявил сопроводительные документы на груз. Позднее стало известно, что среди обнаруженного вооружения были ПЗРК. По результатам этой таможенной проверки в Молдавии возбуждено уголовное дело.
В настоящее время страны Запада и нынешняя власть во главе с президентом Молдавии Майей Санду проводят последовательную политику милитаризации страны и стимулированию антироссийских настроений. Стратегия обороны Молдавии, принятая парламентом в конце прошлого года до 2034 года, называет угрозой российский контингент в Приднестровье, документ также предполагает тесное сотрудничество с НАТО и увеличение доли военных расходов Молдавии до 1% ВВП к 2030 году. При этом депутаты оппозиционного блока "Победа" бойкотировали заседание парламента, а представители оппозиционного блока коммунистов и социалистов заявили, что данная стратегия противоречит нейтральному статусу страны.
Согласно конституции, Молдавия является нейтральной страной, однако с 1994 года сотрудничает с блоком НАТО в рамках индивидуального плана, а после прихода к власти президента Санду в стране стали часто проходить военные учения с участием военных из США, Великобритании, Германии и Румынии.
Дом Советов в Тирасполе - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
В МИД ПМР спрогнозировали последствия силового присоединения к Молдавии
Вчера, 05:37
 
В миреМолдавияРумынияСШАВладимир ФилатМайя СандуНАТО
 
 
