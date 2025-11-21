КИШИНЕВ, 21 ноя - РИА Новости. Власти Молдавии с легкостью отдают суверенитет республики иностранцам, чтобы не нести ответственность за ситуацию в стране, считает экс-премьер, лидер Либерал-демократической партии Владимир Филат.
Он отметил, что вместо финансовой помощи со стороны Запада, Молдавия получает из-за рубежа "внушительный поток оружейного праха, которым впору посыпать головы, а не защищать людей, пугая их войной".
"Молдавская правоохранительная система охраняет власть от народа, а румынские силовики работают за себя и за того парня. Служба информации и безопасности использует мандат безопасности и безграничные полномочия только при подсчёте чужих лайков и раскрытии планов Кремля на десятки лет вперед, но вряд ли ответит на элементарный вопрос: "Как Молдова стала территорией контрабанды оружия?" - добавил экс-премьер.
Румынский телеканал Digi24 сообщал, что таможня Румынии в четверг задержала на границе с Молдавией грузовик с огнестрельным оружием и гранатометами. Водитель, гражданин Молдавии, предъявил сопроводительные документы на груз. Позднее стало известно, что среди обнаруженного вооружения были ПЗРК. По результатам этой таможенной проверки в Молдавии возбуждено уголовное дело.
В настоящее время страны Запада и нынешняя власть во главе с президентом Молдавии Майей Санду проводят последовательную политику милитаризации страны и стимулированию антироссийских настроений. Стратегия обороны Молдавии, принятая парламентом в конце прошлого года до 2034 года, называет угрозой российский контингент в Приднестровье, документ также предполагает тесное сотрудничество с НАТО и увеличение доли военных расходов Молдавии до 1% ВВП к 2030 году. При этом депутаты оппозиционного блока "Победа" бойкотировали заседание парламента, а представители оппозиционного блока коммунистов и социалистов заявили, что данная стратегия противоречит нейтральному статусу страны.
Согласно конституции, Молдавия является нейтральной страной, однако с 1994 года сотрудничает с блоком НАТО в рамках индивидуального плана, а после прихода к власти президента Санду в стране стали часто проходить военные учения с участием военных из США, Великобритании, Германии и Румынии.