РЭЦ организовал бизнес-миссию компаний на Beautyworld Central Asia 2025
17:28 21.11.2025
РЭЦ организовал бизнес-миссию компаний на Beautyworld Central Asia 2025
экономика
экономика
Экономика
РЭЦ организовал бизнес-миссию компаний на Beautyworld Central Asia 2025

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Ключевое событие индустрии красоты в регионе — Международная выставка Beautyworld Central Asia 2025 — проходит с 20 по 22 ноября в Ташкенте, Узбекистан, в рамках этой масштабной площадки Российский экспортный центр (Группа ВЭБ) организовал деловую миссию для российских производителей под национальным брендом Made in Russia, сообщает центр.
"Beautyworld Central Asia является крупнейшим событием индустрии красоты и здоровья в Центральной Азии, объединяющим ведущие международные бренды, производителей и дистрибьюторов. Основные тематические разделы охватывают косметику и парфюмерию, профессиональный уход за кожей и волосами, салонные принадлежности, оборудование для косметологии и специализированные добавки для здоровья. Выставка является платформой для поиска партнеров, изучения трендов и масштабирования бизнеса в регионе", - говорится в сообщении.
В состав бизнес-миссии РЭЦ вошли 17 российских компаний, представляющих уходовую, декоративную, профессиональную косметику, продукцию из сферы медицины и фармацевтики, а также производителей специализированного оборудования. География участников: от Москвы, Московской и Ленинградской областей, Пермского края и Республики Татарстан до Новосибирской области, Республики Крым и Краснодарского края. Большинство участников данным продуктом РЭЦ воспользовались впервые.
Специально для компаний организована питч-сессия от председателя Ассоциации селлеров Узбекистана (UZ Seller Club), встреча с национальным маркетплейсом UZUM и Магнит Косметикс (Узбекистан).
Деловые миссии и выставки, организуемые РЭЦ, остаются одними из самых действенных инструментов для продвижения российской продукции на зарубежных рынках.
Экспортеры могут легко найти подходящее мероприятие на главной странице сервиса "Мероприятия" цифровой платформы "Мой экспорт". Сервис позволяет использовать удобные фильтры по названию, дате, стране, отрасли и рынку сбыта, а карточка каждого события содержит всю необходимую информацию, включая условия софинансирования затрат.
При участии в коллективном стенде под брендом "Сделано в России" экспортеры получают комплексную поддержку от РЭЦ: компенсацию расходов на аренду площади и застройку стенда, помощь в организации доставки выставочных образцов и содействие в поиске и организации целевых деловых встреч (B2B) с потенциальными партнерами.
На такую поддержку могут рассчитывать компании, зарегистрированные в Российской Федерации и не имеющие задолженностей по налогам и сборам.
Для начинающих экспортеров участие в зарубежных выставочных мероприятиях особенно ценно, поскольку оно дает возможность получить практический опыт международной презентации товаров и услуг, наладить прямые контакты с партнерами из других стран и создать сеть профессиональных связей и познакомиться с последними мировыми трендами и достижениями в профильной отрасли, что открывает новые перспективы для развития и адаптации продукции.
Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ) является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Большинство услуг, предлагаемых Группой РЭЦ, доступны в онлайн-формате на государственной цифровой платформе "Мой экспорт". Также на РЭЦ возложены основные функции по обеспечению и реализации программы "Сделано в России".
 
