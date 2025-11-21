Рейтинг@Mail.ru
Президент Паралимпийского комитета России попал в базу "Миротворца"
21.11.2025
Президент Паралимпийского комитета России попал в базу "Миротворца"
Президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков внесен в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец", выяснило РИА Новости.
спорт, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, анастасия романова, дунья миятович, мария захарова, обсе
Спорт, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Россия, Анастасия Романова, Дунья Миятович, Мария Захарова, ОБСЕ
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков внесен в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец", выяснило РИА Новости.
В анкетных данных на сайте его бездоказательно обвиняют в "покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины".
Первый вице-президент РФС Никита Симонян - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
Никита Симонян попал в базу данных сайта "Миротворец"
3 октября, 12:21
Вместе с Рожковым в базу добавлены еще несколько российских спортсменов - тяжелоатлетка Анастасия Романова, двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев и двукратный чемпион Европы по греко-римской борьбе Эмин Сефершаев.
"Миротворец" в числе прочего также огульно обвиняет российских спортсменов в "покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины".
Сайт известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дуня Миятович назвала публикацию "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов".
Действия владельцев сайта "Миротворец" критиковала и официальный представитель МИД России Мария Захарова, оценивая публикации как прямой призыв к расправе над журналистами. В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан разных стран.
Евгений Рукосуев - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
Российских бобслеистов и скелетонистов занесли в базу сайта "Миротворец"
11 ноября, 04:32
 
