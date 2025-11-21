Президент Паралимпийского комитета России попал в базу "Миротворца"

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков внесен в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец", выяснило РИА Новости.
В анкетных данных на сайте его бездоказательно обвиняют в "покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины".
Вместе с Рожковым в базу добавлены еще несколько российских спортсменов - тяжелоатлетка Анастасия Романова, двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев и двукратный чемпион Европы по греко-римской борьбе Эмин Сефершаев.
"Миротворец" в числе прочего также огульно обвиняет российских спортсменов в "покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины".
Сайт известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дуня Миятович назвала публикацию "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов".
Действия владельцев сайта "Миротворец" критиковала и официальный представитель МИД России Мария Захарова, оценивая публикации как прямой призыв к расправе над журналистами. В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан разных стран.