Мирошник прокомментировал прогнозы о завершении конфликта на Украине

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что пока не видел обоснованных выводов о том, почему украинский конфликт должен закончиться в 2026 году.

"Сейчас в медийной среде появились тарологи, гадалки, ведьмы, и это считается каким-то весомым аргументом для вынесения подобных прогнозов. Я пока не видел каких-то обоснованных выводов о том, почему украинский конфликт должен закончиться в этот срок", - сказал он в интервью aif.ru, комментируя прогнозы западных политиков о том, что украинский конфликт закончится в 2026 году.