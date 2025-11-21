https://ria.ru/20251121/minoborony-2056629345.html
Минобороны показало кадры боев за Ямполь, Новоселовку и Ставки в ДНР
Минобороны показало кадры боев за Ямполь, Новоселовку и Ставки в ДНР - РИА Новости, 21.11.2025
Минобороны показало кадры боев за Ямполь, Новоселовку и Ставки в ДНР
Минобороны РФ опубликовало видеоролики с кадрами боёв подразделений группировки "Запад" за Ямполь, Новоселовку и Ставки в ДНР и военнослужащих с флагами России... РИА Новости, 21.11.2025
2025-11-21T16:06:00+03:00
2025-11-21T16:06:00+03:00
2025-11-21T21:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
ямполь
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/15/2056652582_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a3249b304a81c08de2339d7ab2f32fe5.jpg
https://ria.ru/20251121/kupyansk-2056605907.html
россия
ямполь
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Бои за Ямполь в ДНР
Бои за Ямполь в ДНР.
2025-11-21T16:06
true
PT1M53S
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/15/2056652582_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_fdf608bed489ee07e783469ad7739556.jpg
Кадры освобождения населенного пункта Новоселовка в ДНР
Кадры освобождения населенного пункта Новоселовка в Донецкой Народной Республике.
2025-11-21T16:06
true
PT0M56S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, ямполь, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Ямполь, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Минобороны показало кадры боев за Ямполь, Новоселовку и Ставки в ДНР
МО РФ показало кадры боев за Ямполь, Новоселовку и Ставки в ДНР