Рейтинг@Mail.ru
Минобороны показало кадры боев за Ямполь, Новоселовку и Ставки в ДНР - РИА Новости, 21.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:06 21.11.2025 (обновлено: 21:13 21.11.2025)
https://ria.ru/20251121/minoborony-2056629345.html
Минобороны показало кадры боев за Ямполь, Новоселовку и Ставки в ДНР
Минобороны показало кадры боев за Ямполь, Новоселовку и Ставки в ДНР - РИА Новости, 21.11.2025
Минобороны показало кадры боев за Ямполь, Новоселовку и Ставки в ДНР
Минобороны РФ опубликовало видеоролики с кадрами боёв подразделений группировки "Запад" за Ямполь, Новоселовку и Ставки в ДНР и военнослужащих с флагами России... РИА Новости, 21.11.2025
2025-11-21T16:06:00+03:00
2025-11-21T21:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
ямполь
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/15/2056652582_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a3249b304a81c08de2339d7ab2f32fe5.jpg
https://ria.ru/20251121/kupyansk-2056605907.html
россия
ямполь
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Бои за Ямполь в ДНР
Бои за Ямполь в ДНР.
2025-11-21T16:06
true
PT1M53S
Кадры освобождения населенного пункта Новоселовка в ДНР
Кадры освобождения населенного пункта Новоселовка в Донецкой Народной Республике.
2025-11-21T16:06
true
PT0M56S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/15/2056652582_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_fdf608bed489ee07e783469ad7739556.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, ямполь, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Ямполь, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Минобороны показало кадры боев за Ямполь, Новоселовку и Ставки в ДНР

МО РФ показало кадры боев за Ямполь, Новоселовку и Ставки в ДНР

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Минобороны РФ опубликовало видеоролики с кадрами боёв подразделений группировки "Запад" за Ямполь, Новоселовку и Ставки в ДНР и военнослужащих с флагами России в освобождённых населённых пунктах.
Об освобождении этих населённых пунктов в Донецкой Народной Республике ведомство сообщило ранее в пятницу.
На кадрах видны штурмовые действия российских бойцов, а также уничтожение техники и опорных пунктов ВСУ с помощью FPV-дронов.
Показано, как российские военнослужащие стоят с флагами страны в различных точках этих населённых пунктов. В Ямполе, в частности, бойцы вдвоем держат флаг, стоя на дороге, пронизывающей посёлок. Также показано, как они срывают украинский флаг.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
Что будет в зоне СВО после освобождения Купянска
Вчера, 15:14
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияЯмпольДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала