Минобороны показало кадры боев за Ямполь, Новоселовку и Ставки в ДНР

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Минобороны РФ опубликовало видеоролики с кадрами боёв подразделений группировки "Запад" за Ямполь, Новоселовку и Ставки в ДНР и военнослужащих с флагами России в освобождённых населённых пунктах.