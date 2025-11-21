https://ria.ru/20251121/minjust-2056658869.html
Минюст включил в реестр иностранных агентов Литвина* и Налимову*
Минюст включил в реестр иностранных агентов Литвина* и Налимову*
Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов акциониста Антона Литвина*, журналистку Елену Налимову* и антидискриминационный центр... РИА Новости, 21.11.2025
россия, мемориал
Минюст включил в реестр иностранных агентов Литвина* и Налимову*
