Рейтинг@Mail.ru
Минюст включил в реестр иностранных агентов Литвина* и Налимову* - РИА Новости, 21.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:11 21.11.2025
https://ria.ru/20251121/minjust-2056658869.html
Минюст включил в реестр иностранных агентов Литвина* и Налимову*
Минюст включил в реестр иностранных агентов Литвина* и Налимову* - РИА Новости, 21.11.2025
Минюст включил в реестр иностранных агентов Литвина* и Налимову*
Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов акциониста Антона Литвина*, журналистку Елену Налимову* и антидискриминационный центр... РИА Новости, 21.11.2025
2025-11-21T17:11:00+03:00
2025-11-21T17:11:00+03:00
россия
мемориал
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150902/36/1509023647_0:212:2000:1337_1920x0_80_0_0_93707c2dab04f42a89458ca75592e1ea.jpg
https://ria.ru/20251003/inoagent-2046231852.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150902/36/1509023647_87:0:1870:1337_1920x0_80_0_0_a4fb670606d69ee3875648b9402a21f0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, мемориал
Россия, Мемориал
Минюст включил в реестр иностранных агентов Литвина* и Налимову*

Минюст включил Литвина, Налимову и «Мемориал» в список иноагентов

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЗдание министерства юстиции РФ
Здание министерства юстиции РФ - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Здание министерства юстиции РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов акциониста Антона Литвина*, журналистку Елену Налимову* и антидискриминационный центр "Мемориал"*.
"Двадцать первого ноября в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены П.Д. Заякин*, А.В. Литвин*, Е.В. Налимова*, антидискриминационный центр "Мемориал"* (Anti-discrimination center Memorial Brussels (ADC Memorial), а также интернет-издание "Аспекты Башкортостана"*, - говорится в сообщении.
Вместе с тем в соответствии с распоряжением Минюста России из реестра в связи с ликвидацией исключено ООО "Главный редактор 2021".
Марина Овсянникова* в Басманном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
Экс-сотрудницу Первого канала Овсянникову* внесли в реестр иноагентов
3 октября, 17:07
* выполняют функции иностранных агентов.
 
РоссияМемориал
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала