В России определили медцентры, где могут создавать лекарства генной терапии
В России определили медцентры, где могут создавать лекарства генной терапии
2025-11-21T23:30:00+03:00
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Три новых организации вошли в перечень медицинских организаций, которые могут изготавливать и применять биотехнологические лекарственные препараты (БТЛП), говорится в распоряжении правительства РФ, опубликованном на официальном портале правовой информации.
В перечень вошли Сеченовский Университет, Московский многопрофильный научно-клинический центр имени С.П. Боткина, Московский клинический научно-исследовательский центр Больница 52, Морозовская детская городская клиническая больница
.
Теперь в перечне 23 медорганизации. Там есть такие учреждения, как Национальный медицинский исследовательский центр онкологии имени Н. Н. Блохина, Федеральный научно-клинический центр физико-химической медицины имени академика Ю. М. Лопухина, Федеральный центр мозга и нейротехнологий, Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М. П. Чумакова и другие.
БТЛП - это лекарственные препараты, предназначенные для применения в соответствии с индивидуальным медицинским назначением и специально изготовленные для конкретного пациента в медорганизации, в которой применяется такой препарат. Они имеют в своем составе соединения, синтезированные по результатам генетических исследований материала пациента, для которого изготовлен препарат.