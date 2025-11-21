В России определили медцентры, где могут создавать лекарства генной терапии

Рейтинг@Mail.ru
23:30 21.11.2025 (обновлено: 23:47 21.11.2025)
здоровье - общество, россия, морозовская детская городская клиническая больница, общество
Здоровье - Общество, Россия, Морозовская детская городская клиническая больница, Общество
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкКорпуса Городской клинической инфекционной больницы имени С. П. Боткина
Корпуса Городской клинической инфекционной больницы имени С. П. Боткина. Архивное фото
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Три новых организации вошли в перечень медицинских организаций, которые могут изготавливать и применять биотехнологические лекарственные препараты (БТЛП), говорится в распоряжении правительства РФ, опубликованном на официальном портале правовой информации.
В перечень вошли Сеченовский Университет, Московский многопрофильный научно-клинический центр имени С.П. Боткина, Московский клинический научно-исследовательский центр Больница 52, Морозовская детская городская клиническая больница.
Теперь в перечне 23 медорганизации. Там есть такие учреждения, как Национальный медицинский исследовательский центр онкологии имени Н. Н. Блохина, Федеральный научно-клинический центр физико-химической медицины имени академика Ю. М. Лопухина, Федеральный центр мозга и нейротехнологий, Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М. П. Чумакова и другие.
БТЛП - это лекарственные препараты, предназначенные для применения в соответствии с индивидуальным медицинским назначением и специально изготовленные для конкретного пациента в медорганизации, в которой применяется такой препарат. Они имеют в своем составе соединения, синтезированные по результатам генетических исследований материала пациента, для которого изготовлен препарат.
Здоровье - ОбществоРоссияМорозовская детская городская клиническая больницаОбщество
 
 
