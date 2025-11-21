В России определили медцентры, где могут создавать лекарства генной терапии

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Три новых организации вошли в перечень медицинских организаций, которые могут изготавливать и применять биотехнологические лекарственные препараты (БТЛП), говорится в распоряжении правительства РФ, опубликованном на официальном портале правовой информации.

В перечень вошли Сеченовский Университет, Московский многопрофильный научно-клинический центр имени С.П. Боткина, Московский клинический научно-исследовательский центр Больница 52, Морозовская детская городская клиническая больница

Теперь в перечне 23 медорганизации. Там есть такие учреждения, как Национальный медицинский исследовательский центр онкологии имени Н. Н. Блохина, Федеральный научно-клинический центр физико-химической медицины имени академика Ю. М. Лопухина, Федеральный центр мозга и нейротехнологий, Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М. П. Чумакова и другие.