Минфин и ФНС подготовили меры против некоторых продавцов на маркетплейсах

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Минфин и ФНС подготовили меры против продавцов на маркетплейсах, которые не соблюдают налоговое законодательство, сообщил министр финансов Антон Силуанов.

"Работа тех розничных точек продаж, кстати говоря, и маркетплейсов, на которых, мы видим, еще есть компании, которые не в полном объеме соблюдают налоговое законодательство, и есть над чем поработать. Соответствующие меры мы с налоговой службой выработали, будем их реализовывать", — сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".

Как заявил глава Минфина , одна из важнейших задач налоговой службы — вопрос сокращения сектора теневой экономики.

"Он у нас небольшой по сравнению с другими странами, порядка десяти процентов ВВП", — сказал Силуанов

Министр сообщил, что ФНС администрирует около 80 процентов доходов бюджета, которые в следующем году превысят 40 триллионов рублей. Он также отметил ее усилия по упрощению процедуры оплаты налогов.

"В один клик можно открыть личный кабинет, осуществить необходимые операции, которые для налогоплательщика важны для уплаты налогов. Все это делается очень просто, быстро, удобно", — добавил глава Минфина.

Ситуация с маркетплейсами

В октябре Совет Федерации рекомендовал правительству рассмотреть вопрос о внесении поправок в закон о платформенной экономике, которые обеспечат равный доступ пользователей к площадкам. Сенаторы предложили исключить преимущества для аффилированных лиц и закрепить принцип единой цены на товары вне зависимости от способа оплаты.