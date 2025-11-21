Рейтинг@Mail.ru
Минфин и ФНС подготовили меры против некоторых продавцов на маркетплейсах - РИА Новости, 21.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:08 21.11.2025 (обновлено: 12:57 21.11.2025)
https://ria.ru/20251121/marketpleysy-2056547095.html
Минфин и ФНС подготовили меры против некоторых продавцов на маркетплейсах
Минфин и ФНС подготовили меры против некоторых продавцов на маркетплейсах - РИА Новости, 21.11.2025
Минфин и ФНС подготовили меры против некоторых продавцов на маркетплейсах
Минфин и ФНС подготовили меры против продавцов на маркетплейсах, которые не соблюдают налоговое законодательство, сообщил министр финансов Антон Силуанов. РИА Новости, 21.11.2025
2025-11-21T12:08:00+03:00
2025-11-21T12:57:00+03:00
экономика
россия
антон силуанов
министерство финансов рф (минфин россии)
федеральная налоговая служба (фнс россии)
вячеслав володин
герман греф
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/09/2028167222_0:77:3116:1830_1920x0_80_0_0_c9ce93e0efb8b23961c1a5767d61e3f2.jpg
https://ria.ru/20251112/pravitelstvo-2054480753.html
https://ria.ru/20251120/gosduma-2056330449.html
https://ria.ru/20251121/wildberries-2056508474.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/09/2028167222_144:0:2875:2048_1920x0_80_0_0_ce49843d4726c266cba496c2c5c7e681.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, антон силуанов, министерство финансов рф (минфин россии), федеральная налоговая служба (фнс россии), вячеслав володин, герман греф, госдума рф, совет федерации рф
Экономика, Россия, Антон Силуанов, Министерство финансов РФ (Минфин России), Федеральная налоговая служба (ФНС России), Вячеслав Володин, Герман Греф, Госдума РФ, Совет Федерации РФ
Минфин и ФНС подготовили меры против некоторых продавцов на маркетплейсах

Силуанов: некоторые продавцы на маркетплейсах не соблюдают налоговое право

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкАнтон Силуанов
Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Антон Силуанов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Минфин и ФНС подготовили меры против продавцов на маркетплейсах, которые не соблюдают налоговое законодательство, сообщил министр финансов Антон Силуанов.
"Работа тех розничных точек продаж, кстати говоря, и маркетплейсов, на которых, мы видим, еще есть компании, которые не в полном объеме соблюдают налоговое законодательство, и есть над чем поработать. Соответствующие меры мы с налоговой службой выработали, будем их реализовывать", — сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".
Заказы покупателей на складе в пункте выдачи интернет-магазина Ozon - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
Мишустин рассказал о новом законе, защищающем пользователей маркетплейсов
12 ноября, 14:31
Как заявил глава Минфина, одна из важнейших задач налоговой службы — вопрос сокращения сектора теневой экономики.
"Он у нас небольшой по сравнению с другими странами, порядка десяти процентов ВВП", — сказал Силуанов.
Министр сообщил, что ФНС администрирует около 80 процентов доходов бюджета, которые в следующем году превысят 40 триллионов рублей. Он также отметил ее усилия по упрощению процедуры оплаты налогов.
"В один клик можно открыть личный кабинет, осуществить необходимые операции, которые для налогоплательщика важны для уплаты налогов. Все это делается очень просто, быстро, удобно", — добавил глава Минфина.
Мужчина в здании Государственной думы - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Госдума приняла пакет законов о налоговых изменениях
20 ноября, 15:10

Ситуация с маркетплейсами

В октябре Совет Федерации рекомендовал правительству рассмотреть вопрос о внесении поправок в закон о платформенной экономике, которые обеспечат равный доступ пользователей к площадкам. Сенаторы предложили исключить преимущества для аффилированных лиц и закрепить принцип единой цены на товары вне зависимости от способа оплаты.
В этом месяце главы крупных банков направили письмо председателю Госдумы Вячеславу Володину со схожей просьбой. Они предложили также запретить прямые скидки, акции и бонусы. В документе отмечали, что эти меры позволят сравнять условия для конкуренции и обеспечить переход от "ценовой гонки на истощение" к устойчивому развитию электронной торговли.
Пункт выдачи заказов Wildberries - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
Ким прокомментировала возможную отмену скидок на маркетплейсах
Вчера, 09:25
 
ЭкономикаРоссияАнтон СилуановМинистерство финансов РФ (Минфин России)Федеральная налоговая служба (ФНС России)Вячеслав ВолодинГерман ГрефГосдума РФСовет Федерации РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала