Запрещать программы лояльности для маркетплейсов незаконно, считает адвокат

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Запрещать маркетплейсам применять программы лояльности незаконно, считает адвокат Андрей Алешкин в разговоре с РИА Новости.
Ранее в ноябре главы Сбербанка
, ВТБ, Т-Банка, Альфа-банка
и Совкомбанка
направили письмо председателю Госдумы Вячеславу Володину
с предложением обязать маркетплейсы устанавливать единую цену на товар вне зависимости от средства платежа, а также запретить прямые скидки, акции и бонусы. В письме банков отмечалось, что такие меры не приведут к удорожанию товаров для населения, но позволят выровнять конкурентные условия и обеспечить переход от "ценовой гонки на истощение" к устойчивому технологическому развитию электронной торговли.
"С точки зрения закона запрещать такое нельзя - это политика маркетплейса по привлечению клиентов путем установления приемлемой цены. А то, что это кому-то не нравится, не является основанием для ограничения", - сказал адвокат.
По его мнению, данная инициатива защищает интересы банков, но не конечного потребителя.
"Рынок есть рынок, а я, как потребитель, не хочу переплачивать. Программы лояльности должны быть. Нельзя в угоду банков проводить политику против потребителя", - считает адвокат.