Запрещать программы лояльности для маркетплейсов незаконно, считает адвокат - РИА Новости, 21.11.2025
14:26 21.11.2025
Запрещать программы лояльности для маркетплейсов незаконно, считает адвокат
Запрещать программы лояльности для маркетплейсов незаконно, считает адвокат - РИА Новости, 21.11.2025
Запрещать программы лояльности для маркетплейсов незаконно, считает адвокат
Запрещать маркетплейсам применять программы лояльности незаконно, считает адвокат Андрей Алешкин в разговоре с РИА Новости. РИА Новости, 21.11.2025
2025-11-21T14:26:00+03:00
2025-11-21T14:26:00+03:00
вячеслав володин
экономика
вячеслав володин, экономика
Вячеслав Володин, Экономика
Запрещать программы лояльности для маркетплейсов незаконно, считает адвокат

Адвокат Алешкин: нет норм, запрещающих программы лояльности маркетплейсов

Заказы покупателей на складе в пункте выдачи интернет-магазина Ozon в Москве.
Заказы покупателей на складе в пункте выдачи интернет-магазина Ozon в Москве. - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Заказы покупателей на складе в пункте выдачи интернет-магазина Ozon в Москве.. Архивное фото
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Запрещать маркетплейсам применять программы лояльности незаконно, считает адвокат Андрей Алешкин в разговоре с РИА Новости.
Ранее в ноябре главы Сбербанка, ВТБ, Т-Банка, Альфа-банка и Совкомбанка направили письмо председателю Госдумы Вячеславу Володину с предложением обязать маркетплейсы устанавливать единую цену на товар вне зависимости от средства платежа, а также запретить прямые скидки, акции и бонусы. В письме банков отмечалось, что такие меры не приведут к удорожанию товаров для населения, но позволят выровнять конкурентные условия и обеспечить переход от "ценовой гонки на истощение" к устойчивому технологическому развитию электронной торговли.
Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
Минфин и ФНС подготовили меры против некоторых продавцов на маркетплейсах
Вчера, 12:08
"С точки зрения закона запрещать такое нельзя - это политика маркетплейса по привлечению клиентов путем установления приемлемой цены. А то, что это кому-то не нравится, не является основанием для ограничения", - сказал адвокат.
По его мнению, данная инициатива защищает интересы банков, но не конечного потребителя.
"Рынок есть рынок, а я, как потребитель, не хочу переплачивать. Программы лояльности должны быть. Нельзя в угоду банков проводить политику против потребителя", - считает адвокат.
Пункт выдачи заказов Wildberries - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
Ким прокомментировала возможную отмену скидок на маркетплейсах
Вчера, 09:25
 
Вячеслав ВолодинЭкономика
 
 
