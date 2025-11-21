Ликсутов: рост промышленности Москвы обеспечат пять отраслей к 2030 году

МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Пять отраслей внесут основной клад в развитие индустриального сектора Москвы до 2030 года, это радиоэлектроника, электромобилестроение, производство лекарств, продуктов питания и медицинских изделий, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Ранее столичный градоначальник Сергей Собянин сообщил, что к 2030 году доля Москвы в валовой добавленной стоимости (ВДС) промышленности России увеличится с 18 до 22%. Таким образом, динамика показателя определяет социально-экономический вектор, в том числе уровень оплаты труда, налоговую базу и деловую активность в целом.

"В рамках стратегии развития промышленности Москвы до 2030 года, утвержденной мэром Москвы Сергеем Собяниным, определены пять ключевых отраслей. Это радиоэлектроника, которая включает микроэлектронику и фотонику, электромобилестроение, а также пищевое, фармацевтическое и медицинское направления", – приводит слова Ликсутова пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).

Он отметил, что эти отрасли станут драйверами роста и обеспечат более 80% от общего увеличения ВДС индустриального сектора до конца десятилетия – в денежном выражении более 2,2 триллиона рублей.

Однако наибольший вклад среди отраслей внесет радиоэлектроника (в том числе микроэлектроника и фотоника), на сектор придется 40% от общего прироста ВДС.

"В целом Москва делает ставку на поддержку высокотехнологичных секторов: их доля к 2030 году в выручке московской промышленности вырастет с 42 до более чем 50%. Это повысит устойчивость экономики города, усилит его позиции как глобального научно-производственного центра", – рассказал министр правительства Москвы, руководитель городского ДИПП Анатолий Гарбузов.

Он добавил, что созданию и развитию высокотехнологичных предприятий будет способствовать в том числе дальнейшая кластеризация. Она помогает обеспечивать промышленную синергию и развивать новые компетенции.