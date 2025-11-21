Ликсутов: рост промышленности Москвы обеспечат пять отраслей к 2030 году

МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Пять отраслей внесут основной клад в развитие индустриального сектора Москвы до 2030 года, это радиоэлектроника, электромобилестроение, производство лекарств, продуктов питания и медицинских изделий, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
Ранее столичный градоначальник Сергей Собянин сообщил, что к 2030 году доля Москвы в валовой добавленной стоимости (ВДС) промышленности России увеличится с 18 до 22%. Таким образом, динамика показателя определяет социально-экономический вектор, в том числе уровень оплаты труда, налоговую базу и деловую активность в целом.
"В рамках стратегии развития промышленности Москвы до 2030 года, утвержденной мэром Москвы Сергеем Собяниным, определены пять ключевых отраслей. Это радиоэлектроника, которая включает микроэлектронику и фотонику, электромобилестроение, а также пищевое, фармацевтическое и медицинское направления", – приводит слова Ликсутова пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
Он отметил, что эти отрасли станут драйверами роста и обеспечат более 80% от общего увеличения ВДС индустриального сектора до конца десятилетия – в денежном выражении более 2,2 триллиона рублей.
Однако наибольший вклад среди отраслей внесет радиоэлектроника (в том числе микроэлектроника и фотоника), на сектор придется 40% от общего прироста ВДС.
"В целом Москва делает ставку на поддержку высокотехнологичных секторов: их доля к 2030 году в выручке московской промышленности вырастет с 42 до более чем 50%. Это повысит устойчивость экономики города, усилит его позиции как глобального научно-производственного центра", – рассказал министр правительства Москвы, руководитель городского ДИПП Анатолий Гарбузов.
Он добавил, что созданию и развитию высокотехнологичных предприятий будет способствовать в том числе дальнейшая кластеризация. Она помогает обеспечивать промышленную синергию и развивать новые компетенции.
Согласно стратегии развития промышленности, которая была принята мэром Москвы, обрабатывающая отрасль стала важной движущей силой экономики столицы. На данный момент правительство города сосредоточено на поддержке приоритетных высокотехнологичных производств, повышении доступности, а также качества индустриальной инфраструктуры.