Российские шахматистки победили в первом матче четвертьфинала ЧМ
18:36 21.11.2025
https://ria.ru/20251121/lagno-2056686868.html
Российские шахматистки победили в первом матче четвертьфинала ЧМ
Российские шахматистки обыграли сборную Узбекистана в первом матче четвертьфинала командного чемпионата мира, проходящего в Линаресе (Испания).
спорт, александра горячкина, полина шувалова, екатерина лагно, международная федерация шахмат (fide), шахматы
Спорт, Александра Горячкина, Полина Шувалова, Екатерина Лагно, Международная федерация шахмат (FIDE), Шахматы
© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкПрилет сборных России по шахматам в Москву
Прилет сборных России по шахматам в Москву - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Российские шахматистки обыграли сборную Узбекистана в первом матче четвертьфинала командного чемпионата мира, проходящего в Линаресе (Испания).
Встреча завершилась со счетом 3,5:0,5. Победы одержали Полина Шувалова, Александра Горячкина, Екатерина Лагно, вничью сыграла Лея Гарифуллина.
Второй матч состоится позднее в пятницу.
Ранее сборная России заняла первое место в группе А, победив во всех пяти матчах. Также в плей-офф вышли команды Казахстана, США и Азербайджана. Из группы B отобрались сборные Грузии, Узбекистана, Индии и Китая.
Командный чемпионат мира проходит раз в два года. В 2021 году российские шахматистки выиграли турнир, а в 2023-м пропустили его по решению Международной шахматной федерации (FIDE). На нынешнем турнире российские спортсменки принимают участие в нейтральном статусе.
Андрей Есипенко - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
Есипенко сыграл вничью в первой полуфинальной партии на Кубке мира
21 ноября, 16:19
 
Александра Горячкина, Полина Шувалова, Екатерина Лагно, Международная федерация шахмат (FIDE), Шахматы
 
