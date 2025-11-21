https://ria.ru/20251121/lagno-2056686868.html
Российские шахматистки победили в первом матче четвертьфинала ЧМ
Российские шахматистки победили в первом матче четвертьфинала ЧМ
Российские шахматистки обыграли сборную Узбекистана в первом матче четвертьфинала командного чемпионата мира, проходящего в Линаресе (Испания). РИА Новости Спорт, 21.11.2025
2025-11-21T18:36:00+03:00
спорт
александра горячкина
полина шувалова
екатерина лагно
международная федерация шахмат (fide)
шахматы
Спорт, Александра Горячкина, Полина Шувалова, Екатерина Лагно, Международная федерация шахмат (FIDE), Шахматы
