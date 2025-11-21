Блогершу Люциферовну осудили за жестокое обращение с дочерью

НОВОСИБИРСК, 21 ноя – РИА Новости. Мировой суд в Кузбассе приговорил местную жительницу, в соцсетях известную как Олеся Люциферовна, к пяти годам и шести месяцам колонии за неисполнение родительских обязанностей, связанное с жестоким обращением с дочерью.

"Мировой суд постановил обвинительный приговор в отношении ранее неоднократно судимой местной жительницы… С учетом позиции государственного обвинителя и наличия судимости суд назначил виновной 5 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - сообщает прокуратура региона.

Она признана виновной по статье 156 УК РФ (неисполнение и ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним). В правоохранительных органах журналистам уточнили, что речь идет о местной женщине-блогере, известной как Олеся Люциферовна.

Следствие и суд установили, что с января 2023 года по январь 2025 года женщина, систематически злоупотребляя спиртными напитками, самоустранилась от воспитания своей 12-летней дочери: перестала заботиться о ее здоровье, физическом и психическом развитии ребенка, неоднократно за малейшие проступки била девочку руками и резиновым шлангом.

"Фигурантка также нецензурно высказывалась в адрес ребенка, в том числе в прямом эфире в социальной сети при нахождении в состоянии алкогольного опьянения", - сообщает СУСК по Кемеровской области-Кузбассу.

В прокуратуре уточнили, что женщина заставляла девочку участвовать в прямой трансляции и просить деньги у зрителей.