Блогершу Люциферовну осудили за жестокое обращение с дочерью
10:30 21.11.2025 (обновлено: 10:40 21.11.2025)
Блогершу Люциферовну осудили за жестокое обращение с дочерью
Мировой суд в Кузбассе приговорил местную жительницу, в соцсетях известную как Олеся Люциферовна, к пяти годам и шести месяцам колонии за неисполнение...
Блогершу Люциферовну осудили за жестокое обращение с дочерью

Суд приговорил кузбасскую блогершу Люциферовну к 5,5 годам колонии

© Фото : Прокуратура Кемеровской области - КузбассаБлогер Олеся Люциферовна во время оглашения приговора. Кадр видео
НОВОСИБИРСК, 21 ноя – РИА Новости. Мировой суд в Кузбассе приговорил местную жительницу, в соцсетях известную как Олеся Люциферовна, к пяти годам и шести месяцам колонии за неисполнение родительских обязанностей, связанное с жестоким обращением с дочерью.
"Мировой суд постановил обвинительный приговор в отношении ранее неоднократно судимой местной жительницы… С учетом позиции государственного обвинителя и наличия судимости суд назначил виновной 5 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - сообщает прокуратура региона.
Она признана виновной по статье 156 УК РФ (неисполнение и ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним). В правоохранительных органах журналистам уточнили, что речь идет о местной женщине-блогере, известной как Олеся Люциферовна.
Следствие и суд установили, что с января 2023 года по январь 2025 года женщина, систематически злоупотребляя спиртными напитками, самоустранилась от воспитания своей 12-летней дочери: перестала заботиться о ее здоровье, физическом и психическом развитии ребенка, неоднократно за малейшие проступки била девочку руками и резиновым шлангом.
"Фигурантка также нецензурно высказывалась в адрес ребенка, в том числе в прямом эфире в социальной сети при нахождении в состоянии алкогольного опьянения", - сообщает СУСК по Кемеровской области-Кузбассу.
В прокуратуре уточнили, что женщина заставляла девочку участвовать в прямой трансляции и просить деньги у зрителей.
"В квартире, где проживала осужденная со своим ребенком, отсутствовала холодная и горячая вода, свет, однако женщина относилась к этому безразлично и не предпринимала никаких мер для улучшения условий жизни. В настоящее время мать лишена родительских прав в отношении дочери, девочка передана под опеку", - рассказали в надзорном ведомстве.
