21.11.2025
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
13:43 21.11.2025
Минобороны опубликовало видео из освобожденного Купянска
Минобороны опубликовало видео из освобожденного Купянска - РИА Новости, 21.11.2025
Минобороны опубликовало видео из освобожденного Купянска
Минобороны России показало видео из освобожденного Купянска. РИА Новости, 21.11.2025
Кадры освобождения Купянска
Минобороны опубликовало видео из освобожденного Купянска

Минобороны показало кадры освобождения Купянска

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Минобороны России показало видео из освобожденного Купянска.
На кадрах, опубликованных министерством, показано уничтожение боевой техники и позиций ВСУ, а также живой силы противника с помощью БПЛА и нанесения высокоточных ударов. Также на видео показаны бои за город и действия российских военнослужащих.
Соединения группировки "Запад" освободили Купянск, заявил накануне начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Сегодня в сводке Минобороны сообщило, что "завершено освобождение города Купянск Харьковской области и продолжается уничтожение формирований ВСУ, окруженных на левом берегу реки Оскол".
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
