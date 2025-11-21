Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме назвали освобождение Купянска большим успехом российской армии
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
01:47 21.11.2025
В Госдуме назвали освобождение Купянска большим успехом российской армии
безопасность, россия, харьковская область, чугуев, леонид ивлев, валерий герасимов, госдума рф, нато, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Харьковская область, Чугуев, Леонид Ивлев, Валерий Герасимов, Госдума РФ, НАТО, Вооруженные силы Украины
Боевая работа расчета САУ 2С7 "Пион" 45-й артбригады на Купянском направлении
Боевая работа расчета САУ 2С7 Пион 45-й артбригады на Купянском направлении - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Боевая работа расчета САУ 2С7 "Пион" 45-й артбригады на Купянском направлении. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости. Освобождение Купянска в Харьковской области является большим успехом российской армии, который имеет важное оперативное значение, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в четверг заявил, что российские войска освободили Купянск.
"Освобождение Купянска - это большой успех армии России, имеющий важное оперативное значение. В гроб киевского фашизма забит еще один гвоздь", - сказал Ивлев.
По его словам, контроль над перекрестком шоссейных дорог и железнодорожных путей дает российским войскам уверенные шансы на дальнейшее продвижение к Чугуеву и Харькову, освобождению Славянска и Краматорска.
"Замыслы командования, героизм бойцов и командиров показали превосходство российского военного искусства и русского оружия на поле боя, как бы не старались страны НАТО накачивать ВСУ своим оружием, военными инструкторами и наемниками", - сказал депутат.
