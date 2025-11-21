Рейтинг@Mail.ru
Суд арестовал бойца поп-ММА Кулинского за демонстрацию нацистской символики - РИА Новости Спорт, 21.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:05 21.11.2025 (обновлено: 15:10 21.11.2025)
https://ria.ru/20251121/kulinskij-2056610118.html
Суд арестовал бойца поп-ММА Кулинского за демонстрацию нацистской символики
Суд арестовал бойца поп-ММА Кулинского за демонстрацию нацистской символики - РИА Новости Спорт, 21.11.2025
Суд арестовал бойца поп-ММА Кулинского за демонстрацию нацистской символики
Тимирязевский суд Москвы на 10 суток арестовал бойца поп-ММА Артура Кулинского за публичное демонстрирование нацистской символики, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости Спорт, 21.11.2025
2025-11-21T15:05:00+03:00
2025-11-21T15:10:00+03:00
происшествия
москва
спорт
смешанные боевые искусства (мма)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/15/2056610586_69:4:1289:690_1920x0_80_0_0_dcce2bffc60229d79889ed8cd230a9f1.jpg
https://ria.ru/20251025/tsska-2050594393.html
москва
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/15/2056610586_134:0:1219:814_1920x0_80_0_0_9c38c6d15ee846f429acfec0c5c5287e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
происшествия, москва, спорт, смешанные боевые искусства (мма)
Происшествия, Москва, Спорт, Смешанные боевые искусства (ММА)
Суд арестовал бойца поп-ММА Кулинского за демонстрацию нацистской символики

Суд на 10 суток арестовал бойца поп-ММА Кулинского за нацистскую символику

© Фото : страница Артура Кулинского в соцсетиАртур Кулинский
Артур Кулинский - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
© Фото : страница Артура Кулинского в соцсети
Артур Кулинский. Архивное фото
Читать в
Дзен
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Тимирязевский суд Москвы на 10 суток арестовал бойца поп-ММА Артура Кулинского за публичное демонстрирование нацистской символики, сообщили РИА Новости в суде.
"Постановлением суда Кулинский Артур Сергеевич признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.3 КоАП РФ", - сказали в суде.
Там уточнили, что спортсмену, имеющему прозвище Акаб, назначено наказание в виде административного ареста на срок 10 суток.
Акаба на одном из профильных сайтов называют "легендой Hardcore FC", считавшимся "одним из самых грязных и жёстких трэштокеров тогда зарождавшейся индустрии поп-ММА".
Статуя богини правосудия - РИА Новости, 1920, 25.10.2025
Суд арестовал болельщика ЦСКА на 13 суток за нацистское приветствие
25 октября, 17:17
 
ПроисшествияМоскваСпортСмешанные боевые искусства (ММА)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Перерыв
    Металлург Мг
    Авангард
    0
    2
  • Хоккей
    Перерыв
    Салават Юлаев
    Барыс
    1
    2
  • Футбол
    27.11 18:00
    КАМАЗ
    Крылья Советов
  • Хоккей
    27.11 19:30
    Спартак Москва
    Автомобилист
  • Хоккей
    27.11 19:30
    ЦСКА
    Лада
  • Футбол
    27.11 20:30
    Динамо Москва
    Зенит
  • Футбол
    27.11 20:45
    Порту
    Ницца
  • Футбол
    27.11 20:45
    Астон Вилла
    Янг Бойз
  • Футбол
    27.11 20:45
    Рома
    Мидтъюлланн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Фейенорд
    Селтик
  • Футбол
    27.11 20:45
    ПАОК
    Бранн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Лилль
    Динамо Загреб
  • Футбол
    27.11 23:00
    Црвена Звезда
    ФКСБ
  • Футбол
    27.11 23:00
    Болонья
    Зальцбург
  • Футбол
    27.11 23:00
    Фиорентина
    АЕК Афины
  • Футбол
    27.11 23:00
    Страсбур
    Кристал Пэлас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала