Суд арестовал бойца поп-ММА Кулинского за демонстрацию нацистской символики

Тимирязевский суд Москвы на 10 суток арестовал бойца поп-ММА Артура Кулинского за публичное демонстрирование нацистской символики, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости Спорт, 21.11.2025
москва
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Тимирязевский суд Москвы на 10 суток арестовал бойца поп-ММА Артура Кулинского за публичное демонстрирование нацистской символики, сообщили РИА Новости в суде.
"Постановлением суда Кулинский Артур Сергеевич признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.3 КоАП РФ", - сказали в суде.
Там уточнили, что спортсмену, имеющему прозвище Акаб, назначено наказание в виде административного ареста на срок 10 суток.
Акаба на одном из профильных сайтов называют "легендой Hardcore FC", считавшимся "одним из самых грязных и жёстких трэштокеров тогда зарождавшейся индустрии поп-ММА".