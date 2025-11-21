Суд арестовал бойца поп-ММА Кулинского за демонстрацию нацистской символики

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Тимирязевский суд Москвы на 10 суток арестовал бойца поп-ММА Артура Кулинского за публичное демонстрирование нацистской символики, сообщили РИА Новости в суде.

"Постановлением суда Кулинский Артур Сергеевич признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.3 КоАП РФ", - сказали в суде.

Там уточнили, что спортсмену, имеющему прозвище Акаб, назначено наказание в виде административного ареста на срок 10 суток.