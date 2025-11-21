https://ria.ru/20251121/kreml-2056595903.html
В Кремле прокомментировали план США по урегулированию на Украине
В Кремле прокомментировали план США по урегулированию на Украине - РИА Новости, 21.11.2025
В Кремле прокомментировали план США по урегулированию на Украине
Москва знает о наличии модификаций и одобренных формулировок в плане США по урегулированию на Украине, официально не получала информации, причем что-то узнает... РИА Новости, 21.11.2025
В Кремле прокомментировали план США по урегулированию на Украине
Песков: Россия знает о наличии одобренных формулировок в плане США по Украине
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Москва знает о наличии модификаций и одобренных формулировок в плане США по урегулированию на Украине, официально не получала информации, причем что-то узнает из прессы, хотя контакты между сторонами есть, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы знаем о наличии возможных модификаций и одобренных формулировок, но официально мы ничего не получали. Более того, что-то мы узнаем из прессы, хотя контакты наши не прекращаются и мы их никогда не прекращаем", - сказал он журналистам.