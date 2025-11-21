https://ria.ru/20251121/kreml-2056595316.html
Продолжение конфликта для Киева бессмысленно и опасно, заявил Песков
Продолжение конфликта для Киева бессмысленно и опасно, заявил Песков
Продолжение конфликта для Киева бессмысленно и опасно, заявил Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о действиях ВС РФ заявил, что это принуждение Владимира Зеленского и его режима к мирному решению,... РИА Новости, 21.11.2025
Продолжение конфликта для Киева бессмысленно и опасно, заявил Песков
Песков назвал действия ВС РФ принуждением Зеленского к мирному решению