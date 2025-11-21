Рейтинг@Mail.ru
В Кремле заявили о сокращении пространства для свободы решений Зеленского - РИА Новости, 21.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:32 21.11.2025 (обновлено: 14:33 21.11.2025)
https://ria.ru/20251121/kreml-2056593388.html
В Кремле заявили о сокращении пространства для свободы решений Зеленского
В Кремле заявили о сокращении пространства для свободы решений Зеленского - РИА Новости, 21.11.2025
В Кремле заявили о сокращении пространства для свободы решений Зеленского
Пространство для свободы принятия решений Владимиром Зеленским сокращается по мере действий ВС РФ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 21.11.2025
2025-11-21T14:32:00+03:00
2025-11-21T14:33:00+03:00
россия
владимир зеленский
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1a/2007395959_0:59:3070:1785_1920x0_80_0_0_afc6d90ca5fcc99beaf33b4406f4252c.jpg
https://ria.ru/20251121/zelenskiy-2056586832.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1a/2007395959_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f699d2c80047fe6b7394518ad83a1d96.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир зеленский, дмитрий песков
Россия, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков
В Кремле заявили о сокращении пространства для свободы решений Зеленского

Песков: свобода решений Зеленского сокращается по мере действий ВС РФ

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВид на Московский Кремль
Вид на Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Вид на Московский Кремль. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Пространство для свободы принятия решений Владимиром Зеленским сокращается по мере действий ВС РФ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Пространство для свободы принятия решений для него (Зеленского - ред.) сокращается по мере утраты территории в ходе наступательных действий российских Вооруженных сил", - сказал Песков журналистам.
Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Белом доме - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
В США вспомнили предупреждение Трампа о Зеленском после скандала
Вчера, 14:13
 
РоссияВладимир ЗеленскийДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала