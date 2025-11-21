https://ria.ru/20251121/kreml-2056593388.html
В Кремле заявили о сокращении пространства для свободы решений Зеленского
Пространство для свободы принятия решений Владимиром Зеленским сокращается по мере действий ВС РФ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 21.11.2025
россия
